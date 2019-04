Jedzenie to… tradycja na wielkanocnym stole

Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny to dni, kiedy stół staje się centrum domowego życia. To przy nim składamy sobie życzenia, a następnie zasiadamy do Śniadania Wielkanocnego i wspólnego celebrowania tego wyjątkowego czasu. Bo jedzenie to tradycja, a dzielenie się nim jest oznaką radości i troski o bliskich. Na pięknie przystrojonym stole nie może zabraknąć potraw znanych od pokoleń.

Bez jajek ani rusz

Jednym z najważniejszych symboli Wielkanocy jest jajko. Uważane jest za symbol początku, nowego życia, odrodzenia, a w chrześcijaństwie nawiązuje do zmartwychwstania Jezusa. Na świątecznym stole pojawia się pod postacią barwnych pisanek, jak i w ciekawych wariantach kulinarnych. Na twardo, z majonezem, sosem chrzanowym czy jako dodatek do sałatek, faszerowane, a nawet smażone w skorupkach. Zgodnie z danymi GUS każdy Polak zjada średnio 11,5 jajka miesięcznie. Można być pewnym, że okres Wielkanocy pozwala solidnie wyśrubować ten wynik.

Żurek – król wielkanocnego stołu

Świąteczne menu nie może również obejść się bez żurku. Pachnąca, aromatyczna zupa na bazie zakwasu z mąki razowej to prawdziwy wielkanocny przysmak. Podawana z ugotowanym na twardo lub sadzonym jajkiem, białą kiełbasa i chrzanem czy grzybami króluje na niejednym stole. I choć często w szranki z nim staje barszcz biały, z badań IBOR wynika, że żurek to ulubione świąteczne danie co trzeciego Polaka.

Mięsne zakończenie postu

Wielkanoc, kończąca okres Wielkiego Postu, czyli czasu zadumy, pokuty, ale i kulinarnych wyrzeczeń, to czas, gdy stół jest bogato zastawiony potrawami. Dawniej oznaczało to pojawienie się na nim licznych dań mięsnych. Również i dziś trudno wyobrazić sobie świąteczne śniadanie czy obiad bez pieczonej lub parzonej białej kiełbasy, domowej roboty pasztetu, pieczonych mięs jak szynka czy schabu w galarecie. By podkreślić wyjątkowość wielkanocnego obiadu, warto uwzględnić w menu również wyszukane potrawy. Ciekawym akcentem będzie na przykład pieczona, faszerowana kaczka z jabłkami. Jeśli zaś lubimy eksperymenty, a zarazem chcemy ugościć rodzinę w wyjątkowy sposób, możemy zaproponować gościom wykwintne i aromatyczne krewetki z patelni z chilli, czosnkiem i natką pietruszki.

Słodka strona Świąt

Świąteczne ucztowania ma być swoistą nagrodą za czas postu. Dlatego też na stołach goszczą liczne słodkości i wypieki. Jednym z kultowych deserów jest babka wielkanocna – najczęściej drożdżowa, ale występująca również z dodatkami smakowymi, na przykład w wersji czekoladowej lub cytrynowej. Kultowym deserem jest także wielkanocny mazurek, występujący w różnych odsłonach, ale najczęściej na bazie kruchego ciasta i mnóstwa bakalii. Pomysł na ciasto prawdopodobnie pojawił się w Polsce wraz z przybyciem Turków, ale często można spotkać się z teorią, że ciasto pochodzi z Mazowsza. Mazurami nazywało się dawniej mieszkańców tych ziem. Jednak polskie stoły coraz częściej otwierają się na zagraniczne specjały – jak na przykład klasyczne włoskie tiramisu.

