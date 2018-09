22 września 2018 roku przy ul. Kozienia 3 otworzono oficjalnie jedyny w Polsce samodzielny lokal na licencji LEGO® Education Innovation Studio.

Co daje dzieciom LEGO® Education Innovation Studio?

Od kiedy ruszają zajęcia?

Jest to lokal w którym prowadzona jest edukacja i zabawa z użyciem klocków LEGO®Education. Program dostosowany jest zarówno do tego, który jest obecnie w szkołach jak i do wieku dzieciaków. Będzie można tutaj nauczyć się języka angielskiego, matematyki, polskiego, historii, czy geografii używając do tego klocków Lego.Zajęcia rozwijają wyobraźnię, sprawność manualną, koordynację wzrokową,ruchową i kreatywność.Pierwsze dzieci z Lego®Education Innovation Studio będą mogły skorzystać 30 września . Regularne zajęcia edukacyjne rozpoczną się od października. Obecnie trwa rekrutacja.WIDEO: Bugatti Chiron w rzeczywistej skali, w całości zbudowany z klocków Lego. Ma nawet własny napęd (napisy)Źródło: Cover Video