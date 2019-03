Jarosław Chojnacki w Teatrze Maska w Rzeszowie. Koncert Chojnackiego to pierwsza inicjatywa Stowarzyszenia Poetycki Rzeszów

Stowarzyszenie Poetycki Rzeszów powstało w styczniu 2019 roku z inicjatywy Joanny Pelc (obecnie członek zarządu).

- Celem Stowarzyszenia upowszechnianie kultury muzycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta Rzeszowa oraz dzieci i młodzieży., a także popularyzacja wśród mieszkańców Rzeszowa różnych stylów muzycznych- w szczególności poezji śpiewanej - podkreśla Grzegorz Pelc, prezes Stowarzyszenia Poetycki Rzeszów. - Celem stowarzyszenia jest również umożliwienie mieszkańcom Rzeszowa uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych zaliczanych do kultury wysokiej.

Realizacja założeń Stowarzyszenia Poetycki Rzeszów będzie odbywała się poprzez cykliczne spotkania pod hasłem: NIE-CODZIENNA DAWKA POEZJI.

Pierwszy koncert odbędzie się 16 marca o godz. 19 w Teatrze Maska w Rzeszowie, a wystąpi na nim Jarosław Chojnacki, uznany przez krytykę za jednego z najlepszych polskich wokalistów i interpretatorów piosenki literackiej. Swoją twórczością, ekspresją sceniczną, barwą głosu, stylem śpiewania i gry na gitarze stworzył odmienny nurt piosenki poetyckiej, nie mieszczący się w obecnych ramach tego gatunku.

Jarosław Chojnacki swoją działalność artystyczną rozpoczął na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Na początku grał i śpiewał pieśni religijne w chrześcijańskich kościołach. Równolegle komponował muzykę do klasycznych wierszy tak znakomitych poetów jak: Adam Asnyk, Anna Achmatowa, Julian Tuwim, Stanisław Grochowiak czy Federico Garcia Lorca. Wybrane przez Jarosława Chojnackiego wiersze to klasyka poezji. Połączenie ich z muzyką i interpretacją wokalną umieściły Chojnackiego w gatunku muzycznym, jakim jest piosenka poetycka, czy też poezja śpiewana.

W 1996 roku Jarosław Chojnacki został zakwalifikowany do udziału w Olsztyńskich Spotkaniach Zamkowych – „ Śpiewajmy Poezję”. Otrzymał wówczas nieoficjalne wyróżnienie i zaproszenie do koncertu galowego. Od tego momentu można uznać, że artysta zaczął grać i śpiewać zawodowo, bowiem nie występował już tylko w konkursach, ale dzięki bogatemu repertuarowi zaczął koncertować zarówno w Polsce, jak i za granicą. Po czterech latach nieprzerwanych sukcesów festiwalowych, Jarosław wraz z autorem wierszy, Krzysztofem Cezarym Buszmanem, zaczęli przygotowania do nagrania płyty pt. ZABIJANIE CZASU. Została ona wydana w 2003 roku przez Polskie Radio, a w 2010 roku, nakładem wydawnictwa fonograficznego „SOLITON”, ukazała się reedycja płyty.

Twórczość Jarosława Chojnackiego to nie tylko koncerty. Jego głos i muzyka wykorzystywane są w filmach, między innymi w dokumencie o wybitnym poecie Krzysztofie Karasku i fabularnej produkcji w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego pt. „Małopole, czyli świat”, a także w spektaklach teatralnych, musicalach, widowiskach multimedialnych i teledyskach.

Obecnie artysta mieszka i tworzy na Mazurach.

Artysta wziął udział w ponad 20 konkursach i festiwalach z gatunku piosenki literackiej

Grand Prix - II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Kuźnia” - Rybnik 1998;

Grand Prix - Poetyckie Okruchy Lata - Grudziądz 1998;

Grand Prix - II Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „ Czy to jest kochanie ? „ - Elbląg 1998;

Grand Prix - III Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „ Czy to jest kochanie ? „ - Elbląg 1999;

Grand Prix – I Ogólnopolski Festiwal Laureatów „ Trampolina” - Kraków 1999;

Grand Prix i Nagroda Publiczności - Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej „ Łykend” – Wrocław 1999;

I miejsce i Nagroda Publiczności - IX Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską - Biłgoraj 1997;

I miejsce - XIX Festiwal Piosenki Turystycznej – Andrychów 1997;

I miejsce - Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny - Józefów 1998;

I miejsce - Reminiscencje Poezji Śpiewanej - Opole 1998;

I miejsce - V Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję - Radom 1998;

I miejsce i Nagroda Publiczności - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w kategorii poezji śpiewanej - Włocławek 1998;

I miejsca - Konkursy Recytatorskie Wojska Polskiego w kategorii piosenki poetyckiej w Ostródzie, Słupsku, Bydgoszczy, Bielsku Podlaskim 1999 - 2000;

Wyróżnienia – Olsztyn - Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „ Śpiewajmy Poezję” 1996,97,98;

Wyróżnienie – XXXIV Studencki Festiwal Piosenki - Kraków 1998;

Wyróżnienie – Festiwal Młodzieży Akademickiej „FAMA” – Świnoujście 1998.

Bilety na koncert w cenie 40 złotych.

