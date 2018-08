Janusze tuningu to zabawny obraz samodzielnie wprowadzanych zmian, szalonych pomysłów i niezwykłej kreatywności polskich kierowców. Na te auta na pewno nie poderwiesz dziewczyny. Zastanawiasz się jak stuningować fiata multipla? ZOBACZ jak zrobili to inni. Najlepsze pomysły i najgorsze realizacje Januszy tuningu.

Tuning, czyli co? Jak ulepszyć swoje auto?

Tuning po polsku

Co można zrobić z samochodem?

Chcesz miećz niepowtarzalnymi dodatkami i wyjątkową karoserią? Zleć zrobienie tuningu specjalistom. Nigdy samodzielnie nie podejmuj wyzwania. Polacy są pomysłowym narodem, do tego mocno wierzą w swoje siły i umiejętności, dlatego najczęściej samodzielnie wykonują prace, na których zupełnie się nie znają. Udowadniają to np., które można zobaczyć na drogach i parkingach.W samochodzie. Co najczęściej zmieniamy w swoich samochodach? Felgi, opony i zawieszenia. Poza tym wszystko zależy od gustu, a o gustach się podobno nie dyskutuje. Na dachach samochodów często widzimy wymyślne anteny samochodowe w kształcie płetwy. Popularny jest teżna tylnej części samochodu, który ma podkreślać jego sportowy charakter. Jak jeszcze zmieniamy nasze samochody?Pomysłowość ludzka nie zna granic. Jeśli wydaje Ci się, żeto tylko ulepszenie samochodu to jesteś w błędzie. Tuning samochodu może oznaczać zupełną zmianę jego przeznaczenia. Kto powiedział, że autem można tylko jeździć? I tak w galerii możemy zobaczyć samochody zamienione na zamki, baseny, czołgi, mieszkania.