Jan Mela i Krzysztof Ignaczak zdradzą jakie czytają książki w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie [SZCZEGÓŁY]

„Książka w roli głównej” to cykl spotkań z idolami, znanymi i cenionymi za swój dorobek postaciami. Skierowany jest głównie do młodzieży, która nie często bywa, na organizowanych w Bibliotece, spotkaniach autorskich z pisarzami i poetami. Zaproszeni goście, opowiedzą o swoich ulubionych lekturach i literackich bohaterach. Spotkania będą też okazją do rozmowy o nich samych, ich karierze i drodze do sukcesu.

7 listopada 2018, godz. 17.00, Budynek WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13

Spotkanie z KRZYSZTOFEM IGNACZAKIEM

KRZYSZTOF IGNACZAK - siatkarz, libero reprezentacji Polski, komentator i ekspert sportowy. Mistrz Europy i Świata oraz pięciokrotny Mistrz Polski, z czego trzy złote medale zdobył broniąc barw Asseco Resovii Rzeszów. W latach 2005-2015 wielokrotnie wybierany najlepszym libero i najlepszym przyjmującym podczas międzynarodowych wydarzeń sportowych, w tym Ligii Światowej i Igrzysk Olimpijskich. W 2016 r. zakończył karierę, a w 2017 r. powrócił do sportu by zdobyć Mistrzostwo Anglii z klubem IBB Polonia London. W 2014 r. odznaczono go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

20 listopada 2018, godz. 17.00, Budynek WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13

Spotkanie autorskie z JANEM MELĄ

JAN MELA - podróżnik, działacz społeczny, najmłodszy w historii zdobywca biegunów. Razem z polarnikiem, Markiem Kamińskim, wyruszył na wyprawę na Biegun Północny, a następnie na Południowy. W kolejnych latach uczestniczył w wyprawach na Kilimandżaro, Elbrus, wspinał się na górę El Capitan i przebiegł New York City Marathon. W 2009 r. założył Fundację „ Poza Horyzonty”. Zdobywca wielu prestiżowych nagród w dziedzinie sportu i działalności prospołecznej. Od kilku lat prowadzi szkolenia motywacyjne dla firm.

Zobacz więcej: Jasiek Mela gościem brzeskiej biblioteki