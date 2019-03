Jakie badania powinna wykonać każda kobieta? [Kalendarz badań dla pań]

O zdrowie powinno się dbać na co dzień — nie tylko od święta. Bez regularnego sprawdzania, w jakiej kondycji jest nasz organizm, nie jesteśmy w stanie zapobiec wielu chorobom, w przypadku których szybkie rozpoznanie może dosłownie uratować nam życie. Niestety zbyt często lekceważymy konieczność kontroli naszego stanu zdrowia, a dopóki nie odczuwamy żadnych bolesnych dolegliwości, w ogóle nie podejmujemy starań o to, by wykonać podstawowe badania diagnostyczne. Sprawdź, o czym nie wolno zapomnieć na różnych etapach życia, kiedy nasz organizm jest bardziej narażony na wiele niebezpieczeństw!