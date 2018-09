W 2019 r. płaca minimalna wzrośnie do 2250 zł brutto. Oznacza to, że osoby zarabiające najniższą krajową będą dostawały 1634 zł na rękę. Czy to duża podwyżka? Zobacz, jak płaca minimalna zmieniała się na przestrzeni lat.

