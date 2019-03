Jak leczyć przewlekłe rany? Wystarczy… wydrukować nową skórę w 3D! Rewolucyjna metoda

Biodrukarki 3D, za pomocą których można odtworzyć brakujące warstwy skóry, mogą wkrótce zmienić dotychczasowe metody radzenia sobie z poważnymi ranami. Badacze z Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM) ogłosili, że są w stanie dzięki tym urządzeniom wykorzystać komórki zdrowej skóry pacjenta do wyprodukowania zupełnie nowych, przybierających formę specjalnego hydrożelu nakładanego na ranę. Badania laboratoryjne wykazały, że można w ten sposób znacząco przyspieszyć gojenie się uszkodzeń powstałych z powodu urazu mechanicznego lub poparzenia.

Lepiej "wydrukować" nową skórę niż ją przeszczepiać?

Dzięki temu, że naukowcy pobierają bezpośrednio od pacjenta odpowiednie komórki (tzw. fibroblasty, czyli komórki pomagające w odbudowie skóry oraz keranocyty, które znajdują się w jej najbardziej zewnętrznej warstwie), ryzyko odrzucenia wyhodowanych na ich bazie komórek nowej skóry jest minimalne. Biodrukarka 3D skanuje ranę, a następnie wypełnia ją hydrożelem z wyhodowanymi wcześniej fibroblastami i keranocytami, które tworzą nową warstwę skóry.

Nowy sposób na to, by rany goiły się szybciej

Naukowcy planują serię testów klinicznych nowej metody na pacjentach z przewlekłymi ranami i oparzeniami. Do tej pory na częściowe zagojenie takich uszkodzeń trzeba było poświęcić przynajmniej 4 do 6 tygodni. Zdaniem kierującego zespołem badawczym doktora Jamesa Yoo, zastosowana przez nich technologia może znacząco skrócić ten czas.

Nie dość, że rany mogą w ten sposób goić się szybciej, to na dodatek można wykluczyć konieczność przeprowadzania skomplikowanych przeszczepów skóry, obciążonych sporym ryzykiem odrzucenia transplantacji.

