W niedzielę 30 września o 19:00 premiera w TV Puls nowego rozrywkowego show „Następny proszę!”. Program poprowadzi Marcin Wójcik (Kabaret Ani Mru Mru), który odkryje przed widzami swoje szalone oblicze. Gościem specjalnym pierwszego odcinka będzie lubiana aktorka Elżbieta Romanowska – prawdziwy wulkan pozytywnej energii! Czym zaskoczy widzów i uczestników show?

„Następny proszę!” to program, który łączy emocje teleturnieju z doskonałą zabawą rozrywkowego show. Można w nim wygrać wielkie pieniądze, a przy tym znakomicie się bawić, gdyż w czasie programu dzieje się bardzo wiele: jest taniec, muzyka i zwariowany humor. Takiego show w Polsce jeszcze nie było! W roli prowadzącego - uwielbiany przez widzów Marcin Wójcik.W pierwszym odcinku show gościem specjalnym będzie Elżbieta Romanowska: - Lubię dobrą zabawę – więc zaproszono mnie do programu „Następny proszę!”, abym trochę tam narozrabiała. Przyznam – udało się i to podwójnie, bo przy okazji przyniosłam szczęście jednemu z uczestników – śmieje się aktorka.Premiera odcinka już w niedzielę 30 września o 19:00, tylko w TV Puls.Ale to nie koniec! Bo w każdym odcinku „Następny proszę!” o dobry humor widzów zadba również Kuba Krzak z Kabaretu Chyba, który wcieli się w różne postaci. A najlepsze i ponadczasowe hity zagra zespół w składzie: Grzegorz Wilk (finalista „Twoja twarz brzmi znajomo”), Filip Siejka i Paweł Gawlik. Poza tym – widzów czeka wiele innych zaskakujących niespodzianek!Program „Następny proszę!” oparty jest na licencji włoskiego Next One, pokochali go m.in. widzowie z Kanady, Włoch i Hiszpanii.Gra toczy się o wysoką stawkę, a Zwycięzca może być tylko jeden! Zasady są jasne: uczestnicy teleturnieju stoją w kolejce i muszą odpowiedzieć na serię prostych pytań – do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Wystarczy jeden fałszywy ruch i do gry zasiądzie następny uczestnik. Osoba, której uda się pokonać wszystkich graczy w odcinku, przechodzi do finału. Tym razem, uczestnik ścigając się z czasem, musi błędnie odpowiedzieć na 21 pytań. Jeśli mu się uda, wygrywa pieniądze. „Następny proszę!” to pierwszy teleturniej z odwróconymi zasadami. Nowość na rynku telewizyjnym.Producentem wykonawczym jest Endemol Shine Polska – producent takich programów jak: „MasterChef”, „Twoja twarz brzmi znajomo”, czy „The Brain. Genialny umysł”.