IX edycja projektu Brave Kids zgromadzi ponad 300 dzieci i młodzieży z 20 krajów świata

Pierwsza edycja w 2009 roku zgromadziła 20 uczestników z Polski, Nepalu oraz Ugandy. 9 lat później, organizatorzy zwiększyli skalę działań, zapraszając 317 dzieci z 20 krajów świata. Młodzi artyści spotkają się w 9 miastach w Polsce (Wrocław, Siechnice, Oborniki Śląskie, Wałbrzych, Leszno, Radziejowice, Rzeszów, Przemyśl, Białystok), ale także w 6 poza granicami kraju (Słowacja, Gruzja, Rumunia, Ukraina, Węgry).

Ile twarzy, tyle historii

W tym roku za projektem Brave Kids stoi twarz Yamy, 8-letniej dziewczynki z Tybetu. Autor zdjęcia - Phil Borges wykonał je w miejscu, gdzie mieszkańcy zmagają się z ubóstwem, a dzieci z brakiem dostępu do edukacji. Dziewczynka codziennie pracuje równie ciężko jak dorośli, nie mając czasu na spełnianie dziecięcych marzeń. Mimo wszystko, chęć pomagania innym jest w niej tak silna, że okazuje ją każdej napotkanej osobie. To tylko jedna z wielu historii, jakie towarzyszą projektowi. Biorące w nim udział dzieci niejednokrotnie doświadczyły okrucieństw tego świata. Niektóre z nich, osierocone, zamieszkujące tereny objęte konfliktem zbrojnym lub odrzucone przez społeczeństwo, poprzez projekt Brave Kids mogą choć przez chwilę poczuć się zauważone i docenione.

Brave Kids Reunion

W tym roku organizatorzy zaprosili do Wrocławia grupę 16 dziewcząt z najbiedniejszej dzielnicy New Delhi w Indiach, które dzięki Fundacji Sarvam uczą się klasycznych tańców indyjskich. Tancerki będą częścią projektu Brave Kids Reunion, którego celem jest ponowne zaproszenie byłych uczestników Brave Kids do udziału w warsztatach artystycznych. Zrodził się on podczas wizyty Grzegorza Brala, dyrektora projektu, w Indiach w sierpniu 2017 roku, gdzie poznał członkinie zespołu i mógł osobiście zobaczyć jak ważną pracę wykonuje wspomniana fundacja.– Reunion to naturalna konsekwencja rozwoju naszego projektu. Z podobnymi organizacjami jak Sarvam współpracujemy przez kilka lat z rzędu. Widzimy, że Brave Kids jest integralną częścią ich pracy z dziećmi i młodzieżą. Pilotażowa edycja Reunion pozwoli na spotkanie się uczestników z poprzednich lat, gwarantując jednocześnie wysoki poziom artystyczny. To niezwykłe, jak bardzo Brave Kids zmienił życie tych młodych ludzi, dając im start w lepsze życie – mówi Iwona Frydryszak, producent wykonawczy Brave Kids.

Wielki finał we Wrocławiu

W tym roku zarówno tradycyjny Brave Kids, jak i projekt specjalny Brave Kids Reunion, w Rzeszowie rozpoczną się 16 czerwca i potrwają do 4 lipca. Podczas pierwszego etapu w czerwcu młodzi artyści zamieszkają u lokalnych rodzin goszczących. Pozwala im na lepsze poznanie naszej kultury i integrację z otoczeniem.

1 lipca, wszystkie grupy spotkają się w Obornikach Śląskich koło Wrocławia. To właśnie tam odbędzie się drugi etap projektu zakończony występem finałowym we wrocławskiej Hali Stulecia 8 lipca. Na jednej scenie wystąpi ponad 150 młodych artystów z całego świata. Sprzedaż biletów na wydarzenie rozpocznie się już wkrótce.

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.bravekids.eu/.

Tym razem do Rzeszowa przyjadą dzieci i młodzież z Hong Kongu, Indii i Ukrainy. Przyjedzie grupa tancerek z Doliny Dehradun w północnych Indiach, a także artyści teatralni ze wschodniej Ukrainy (z rejonu Donbasu) oraz Hong Kongu. Dzieci przyjadą do Rzeszowa 15 czerwca. Spotkanie informacyjne dla rodzin, które chciałyby je gościć, odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia o godz. 17.30, w Szkole Języka Angielskiego Early Stage, przy ul. Św. Rocha 4A.

Zobacz też: Strajk nauczycieli. Konferencja dotycząca kwestii budżetu oświatowego Miasta Rzeszowa