IV Wyprzedaż garażowa w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury – tym razem będzie świątecznie

Już 8 grudnia na ul. Jagiellońską 24, gdzie odbędzie się kolejna Wyprzedaż Garażowa w świątecznej odsłonie. Organizatorzy zachęcają do przynoszenia głównie rzeczy związanych nierozłącznie z okresem świątecznym: ozdoby choinkowe, nietrafione prezenty i dekoracje świąteczne.

Co można przynieść na wyprzedaż?

To okazja do pozbycia się tego, co zalega na dnie szaf, a także wyszperania perełek u innych wystawców. Standardowo można także przynosić odzież, której nie nosimy; płyty i książki, które już nam się znudziły, ozdoby i dekoracje domu niepasujące do naszych wnętrz.

Co należy zrobić, aby zgłosić się jako wystawca?

By zgłosić się jako wystawca należy wypełnić formularz dostępny w opisie wydarzenia na Facebooku a także w siedzibie Estrady Rzeszowskiej we wtorek 15:00 – 17:00 i piątek 17:00 – 19:00. Wydarzenie odbędzie się w RIK od 10:00-13:00.

Czy udział w wyprzedaży jest płatny?

Udział jest bezpłatny, jednak każdy wystawca jest zobowiązany do drobnego datku na rzecz statutowej działalności Estrady Rzeszowskiej.

Formularz dla wystawców dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/qRpm4E7BiZJV6NW13

Źródło: Dzień Dobry TVN