IV Mistrzostwa na Wyciskanie Sztangi Leżąc w Rzeszowie

Podczas Mistrzostw zawodnicy będą rywalizować ze sobą w dwóch konkurencjach. W pierwszej waga sztangi będzie równa masie ciała zawodnika, natomiast w drugiej będzie równa połowie jego masy.

I RUNDA, czyli ELIMINACJE

I runda Mistrzostw będzie miała postać równoległych eliminacji, które odbędą się w piątek 5 października 2018 roku o godzinie 18:00 w trzech siłowniach obecnych w filiach Rzeszowskiego Domu Kultury:

- filii Biała przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 164,

- filii Przybyszówka przy ul. Dębickiej 170

- filii Staromieście przy ul. Staromiejskiej 43a.

II RUNDA, czyli FINAŁ

II runda, czyli finał Mistrzostw odbędzie się w sobotę 13 października 2018 roku w Rzeszowskim Domu Kultury filia Biała zlokalizowanym przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 164. Ilość powtórzeń I rundy oraz II rundy sumują się podczas finału Mistrzostw.

W jaki sposób zgłosić się do zawodów?

Zgłoszenia chętnych do udziału w zawodach przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00 w siłowniach działających w Rzeszowskim Domu Kultury filia Biała, filia Przybyszówka oraz filia Staromieście w terminach:

* do dnia 4 października 2018 roku dla zawodników biorących udział w I oraz II rundzie Mistrzostw,

* do dnia 12 października 2018 roku do godziny 20:00 dla zawodników biorących udział wyłącznie w II rundzie Mistrzostw.

Ile lat należy mieć ukończone, aby wziąć udział w mistrzostwach?

W Mistrzostwach mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia. Koszt udziału wynosi 10 zł.

Regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.rdk.rzeszow.pl.

