Insta360 One – kamerka sportowa z wideo 360-stopniowym i stabilizacją obrazu

Nagrania 360-stopniowe, rejestrowane za pomocą umieszczonych na kamerce dwóch obiektywów, przenoszą na zupełnie nowy poziom immersji. Kamerując tylko "do przodu" wiele rzeczy pozostaje niezauważonych. Materiały wideo zarejestrowane w formacie 360-stopniowym pozwalają oglądającemu „rozglądać się” po nagraniu i podziwiać widok zarówno sprzed, jak i zza kamerki.

Insta360 One to urządzenie oferujące najbardziej kompletny zestaw możliwości, spośród wszystkich kamer 360-stopniowych dostępnych na rynku – i to w przystępnej cenie. Firma zadbała o to, aby kamerkę sportową cechował odpowiednio ergonomiczny kształt oraz łatwy dostęp do wielu funkcji. Insta360 One można bez problemu zamocować na smartfonie, selfie sticku lub statywie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sferyczne nagrania rejestrować trzymając urządzenie w dłoni. Wszystko zależy od tego, który z trzech trybów pracy wybierze użytkownik. Możliwe jest autonomiczne użytkowanie kamerki, sterowanie jej za pomocą technologii Bluetooth oraz bezpośrednie połączenie ze smartfonem wraz z bezpośrednim podglądem.

Kamera Insta360 One jest w stanie nagrywać 360-stopniowy obraz w rozdzielczości 4K i w 30 klatkach na sekundę lub w rozdzielczości 2K, w 60 klatkach. Urządzenie robi także bardzo ładne zdjęcia 360-stopniowe w rozdzielczości 24 megapikseli. Jeśli chodzi o urządzenia dostępne w przystępnej cenie, to Insta360 One jest jednym z liderów w kwestii jakości nagrań. Rozpiętość tonalna filmów stoi na dobrym poziomie, podobnie jak ich szczegółowość i poziom kontrastu. Na miłośników montowania filmów w zwolnionym tempie czeka funkcja nagrań 120 kl./s., które kamerka programowo jest w stanie przekształcić do prędkości 240 kl./s. Pamiętacie efekt "bullet time" z Matrixa? Właśnie o to chodzi! Transmisje można transmitować na żywo na każdej z popularnych platform społecznościowych.

Olbrzymim atutem kamery Insta360 One jest stabilizacja obrazu Flow State. 6-osiowa stabilizacja optyczna gwarantuje zachowanie płynnego i nieporuszonego nagrania nawet wtedy, gdy nagrywający przebywa w ruchu. Docenią to vlogerzy, youtuberzy, ale także osoby najbardziej wymagające, które cenią sobie najwyższą jakość i szczegółowość rejestrowanych materiałów. Efekty jej działania zobaczycie poniżej.

Z kamerką współpracuje aplikacja dostępna na systemy iOS oraz Android. Aby zmontować fajne, budzące spore emocje nagranie nie jest potrzebny komputer osobisty. Narzędzie pozwala edytować filmy w intuicyjny sposób i umieszczać je w mediach społecznościowych. Z jego poziomu dostępne są także inne praktyczne funkcje, jak choćby możliwość tworzenia panoram ze zdjęć 360-stopniowych, czy też przekształcanie nagrań 360-stopniowych w tradycyjne nagrania z ciekawą perspektywą.

Wbudowana w kamerkę bateria o pojemności 1200 mAh pozwala na rejestrowanie obrazu przez ok. godzinę. Wystarczająco, aby nakręcić naprawdę wiele ciekawych scen, które później zmontowane zostaną w efektowną całość. Oczywiście kamerkę zasilać można bez problemu z powerbanku.

Insta360 One to najłatwiejsza w obsłudze i najbardziej wszechstronna kamerka 360-stopniowa na świecie na świecie. Jest dostępna w przystępnej cenie, kilkukrotnie niższej od urządzeń profesjonalnych.

Mocne strony Insta360 One:

- wysoka jakość rejestrowanego obrazu 4K / 24 Mpix

- doskonała, 6-osiowa stabilizacja obrazu z funkcją FlowState

- rozbudowane aplikacje na systemy Android i iOS

- trzy różne tryby pracy

- możliwość transmitowania nagrań 360-stopniowych na żywo w mediach społecznościowych

- przystępna cena jak na urządzenie tej klasy