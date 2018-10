IKEA w Rzeszowie będzie uczyć jak urządzić kuchnię marzeń

Bezpłatne warsztaty „Twoja funkcjonalna kuchnia” odbędą się 6 i 7 października w Punkcie Odbioru Zamówień IKEA w Millenium Hall. Godzinowe opcje do wyboru są dwie: od 10:00 do 12:30 lub od 13:30 do 16:00.

Kto poprowadzi zajęcia?

Warsztaty poprowadzą doświadczeni dekoratorzy z IKEA Kraków. Wytłumaczą oni, od czego rozpocząć projektowanie kuchni i co zrobić, aby uczynić ją bardziej funkcjonalną.

Warsztaty IKEA - czego będziemy mogli się nauczyć?

Uczestnicy nauczą się rysować rzuty pomieszczeń i korzystać z bezpłatnego narzędzia do planowania kuchni. Będzie też można podpatrzeć gotowe rozwiązania kuchenne znajdujące się w Punkcie Odbioru Zamówień IKEA lub wybrać się w wirtualną podróż do działu kuchni w IKEA Kraków.

Jak można zapisać się na warsztaty?

Zajęcia są bezpłatne, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, trzeba się na nie zapisać. Formularz dostępny na stronie internetowej: www.IKEA.pl/warsztatyrzeszow. Warto pamiętać, aby na warsztaty przyjść z dokładnymi wymiarami pomieszczenia, uwzględniającymi rozmieszczenie przyłączy, gniazdek, włączników, kaloryferów, kratek wentylacyjnych, rur i innych wystających elementów.

