III Rzeszowski Bieg Trzeźwości, Marsz Nordic Walking i Rajd Rowerowy [FOTO]

„Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich” – to motto III Rzeszowskiego Biegu Trzeźwości im. ks. Franciszka Blachnickiego, który dziś wyruszył z Rzeszowa do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu. Towarzyszył mu Marsz Nordic Walking i Rajd Rowerowy. Bieg jest inicjatywą ruchów i stowarzyszeń świeckich wspieranych przez środowisko kościelne. Jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu i narkotyków, a także zachęta do biegania i innych form aktywności sportowej, promocja zdrowego trybu życia i walki z uzależnieniami. Biegacze i uczestnicy marszu Nordic Walking mieli do pokonania 10 kilometrową trasę, która wiodła ulicami Rzeszowa oraz drogami Racławówki i Niechobrza. Rowerzyści pojechali na dystansie 20 km.

