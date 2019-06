Hulajnoga elektryczna w Wisłoku w Rzeszowie. Czy jest sposób na wandali?

Kilka dni temu w Rzeszowie doszło do bezmyślnego aktu wandalizmu - ktoś wrzucił do Wisłoka hulajnogę elektryczną. Sprzęt był wart ponad 3 tys zł. i należał do wypożyczalni blinkee.city.

- Jeżeli chodzi o hulajnogi w Rzeszowie, to jest pierwsza szkoda całkowita. Wcześniej mieliśmy zgłoszenia o jakichś uszkodzeniach tych pojazdów, ale nidy wcześniej żadna z nich nie została zniszczona - mówi Paweł Maliszewski, współzałożyciel blinkee.city. W środę wypożyczalnia pojazdów miejskich udostępniła na swoim facebookowym profilu informację o zatopieniu w Wisłoku jednej z ich hulajnóg elektrycznych. W jej wyłowieniu musiała pomóc straż pożarna. - Wartość hulajnogi to ponad 3 tys zł. Zgłoszenie przyjęliśmy 16 czerwca przed północą. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie - informuje Adam Szeląg, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie. Blinkee.city oferowało Rzeszowianom swoje usługi także w ubiegłym roku, jednak już na tę chwilę wiadomo, że w tym sezonie zniszczonych pojazdów jest więcej. Rzeszów to jednak nie jedyne miasto, w którym dochodzi do takich wybryków. - Przypomniała mi się sytuacja, w której w jednym z chorwackich miast grupa pseudokibiców wzięła sobie za cel niszczenie pojazdów należących do wypożyczalni, nie tylko naszych. Takie akty chuligaństwa nie są bardzo częste, ale zdarzają się nie tylko w Polsce, a na całym świecie - wyjaśnia Paweł Maliszewski. - W 99 proc. przypadków ludzie są bardzo zadowoleni z naszych usług. Zostaje jednak ten 1 proc. osób, które uważa nas i podobne firmy za zło wcielone. Jakiś czas temu mieszkaniec Warszawy udostępnił na portalu społecznościowym film, na którym niszczył naszą hulajnogę. Sprawa została zgłoszona na prokuraturę, użytkownik ustalony. - opowiada. Firma myśli już nad sposobami zapobiegania takim sytuacją. Jednym z pomysłów jest wyznaczenie odpowiednich stacji na których można będzie odstawiać hulajnogi. Do korzystania z nich mają zachęcać nagrody dla użytkowników - darmowe przejazdy co jakiś czas. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, wandalizm nie jest problemem na tyle częstym, żeby nie mogli sobie z tym poradzić w najbliższej przyszłości. Uczulają jednak, że jeżeli ktoś widzi zniszczony pojazd, należy to im od razu zgłaszać. Skontaktować z nimi można się pod numerem: (22) 290 25 25. Z pomocą w tej sprawie przychodzi również straż miejska. - Jeżeli mieszkańcy zobaczą zniszczoną hulajnogę, rower czy skuter, mogą do nas z tym zadzwonić. Podejmiemy wszystkie konieczne czynności w tej sprawie. Jesteśmy na miejscu, więc będziemy reagować szybko - mówi Marek Kruk, komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie. Sprawcy wandalizmu grozi od 3 m-cy do 5 lat pozbawienia wolności. ZOBACZ TEŻ: “Hulajnogi elektryczne będą traktowane jak rowery”. Ministerstwo infrastruktury przedstawiło projekt regulacji Wideo