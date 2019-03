„Hardcore to punk 3”: Guantanamo Party Program, Dzień Po Dniu, Paperplanes, Czacha, Wielki Las

„Hardcore to punk” to cykliczna impreza, której ideą jest muzyczna różnorodność. Na scenie pojawiają się zespoły grające różne odcienie muzyki punkowej i hardcorowej. Tym razem do rzeszowskiego klubu Vinyl (al. Piłsudskiego 31) zawita formacja Guantanamo Party Program z Wrocławia. Grają muzykę ciężką, o powolnym tempie, którą określają jako post-hardcore/sludge. Ich pesymistyczne teksty opowiadają głównie o przemijaniu i o kondycji współczesnego człowieka. Grupa istnieje od 2006 roku, ma na koncie 3 albumy oraz 4 splity.

https://www.youtube.com/watch?v=D1oRvU54OzM

Kolejny zespół to lubelski Dzień Po Dniu. Muzyka którą tworzą to punk/emo/hardcore z żeńskim wokalem. Przesłanie jest po prostu punkowe.

https://www.youtube.com/watch?v=KYyHd5YW8cg

Razem z Guantanamo Party Program, Rzeszów odwiedzi druga wrocławska kapela – noise punkowi Paperplanes.

Na scenie pojawi się także punkrockowa formacja Czacha z Mielca.

W roli gospodarza wystąpi Wielki Las. Obecnie jest to jedna z najważniejszych grup na rzeszowskiej scenie punkowej. Istnieją od 2016. Muzycznie nawiązują do punka z lat 90. W zespole występuje dwoje wokalistów – „Bela” znana z folk punkowej formacji Troty oraz „Sandał” – swego czasu wokalista nieistniejącej już grupy Schnellzug. Mocną stroną grupy są teksty autorstwa „Sandała”. Opowiadają o ważnych współczesnych problemach, takich jak wyzysk i praca na umowach śmieciowych („List motywacyjny”), rosnący w siłę nacjonalizm i nienawiść („Kryształowe serca”, „Czarna pleśń”), a także o relacjach międzyludzkich („Twoja twarz”, „Sąd”). Ciekawą sprawą jest nazwa grupy. Wielki Las to oczywiście nawiązanie do utworu legendarnego Post Regimentu pt. „Wielki las”, ale również do powieści Zbigniewa Nienackiego o takim samym tytule. Zespół ma w swoim repertuarze zresztą piosenkę zainspirowaną tą powieścią Nienackiego.

Koncert odbędzie się w sobotę (16 marca) w klubie Vinyl o godzinie 19:00. Bilety w cenie 20 zł można będzie kupić przed wejściem na wydarzenie.

