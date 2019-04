Grali w JKS-ie Jarosław, zdobyli Okręgowy Puchar Polski dla Sokoła Sieniawa [ZDJĘCIA]

– Okres gry w JKS-ie wspominam bardzo dobrze, pomimo spadku z trzeciej ligi. Poznałem wielu nowych znajomych, zawodników, z którymi do dzisiaj mam kontakt zarówno w trzeciej lidze, jaki i później po spadku w czwartej lidze. Wszyscy wiemy, z jakimi problemami borykał się JKS na jesieni bieżącego sezonu – twierdzi Patryk Broda - Porównanie Sokoła z JKS jest w sumie niemożliwe, bo jest to niebo a ziemia. Sokół to klub stabilny, poukładany finansowo i organizacyjnie.

Po zakończonym sezonie 2017/18 Szymon Szydełko wraz z asystentem przenieśli się za przysłowiową miedzę, do Sieniawy. Wraz z trenerem do Sokoła trafili też Dominik Ochał, Jan Pelc (w przerwie zimowej bieżącego sezonu odszedł do Polonii Przemyśl), Bartłomiej Purcha, Rafał Surmiak.

Trener Szymon Szydełko wraz ze swoim asystentem Konradem Boberem do Jarosławia trafili w listopadzie 2017 roku i dostali zadanie utrzymania JKS-u w 3 lidze. JKS plasował się wtedy na ostatnim miejscu w ligowej tabeli, mając zaledwie osiem punktów i przez wielu był wymieniany, jako pierwszy spadkowicz. Trener Szydełko w rundzie wiosennej dokonał niemal cudu. Zdobył 27 punktów a do utrzymania zespołu zabrakło mu zaledwie jednego "oczka".

W podobnym tonie mówi o czasie spędzonym w Jarosławskim Klubie Sportowym Rafał Surmiak, który w Jarosławiu z całej tej grupy spędził najdłuższy czas.

– Jest sentyment do tego miejsca, do tego stadionu, do niektórych ludzi związanych z JKS-em i do kibiców. Teraz gram w Sokole i dla niego walczę o punkty, a zdobycie Pucharu Polski na dawnym boisku ma swój smaczek, ma swój wymiar szczególny, a tak na marginesie to wierzę, że z Sokołem osiągniemy więcej niż tylko ten puchar okręgowy. Czas gry w Jarosławiu wspominam bardzo dobrze, to był chyba mój najlepszy okres gry w Polsce po powrocie z Włoch, mam tutaj wielu przyjaciół, nie tylko tych z boiska. W sumie to łezka się w oku kręci jak się tu wraca. A właśnie przy okazji takich meczów wspomnienia, ale też jest możliwość odkurzenia dawnych znajomości - przyznaje Rafał Surmiak.

Sentyment jest

Trener Szydełko wraz z zawodnikami, którzy przeszli do Sieniawy, z miłą chęcią wrócili na boisku w Jarosławiu. Mimo, że kluby pod względem finansowym i organizacyjnym wiele różni, to jednak pobyt w Jarosławiu wszyscy wspominają dobrze. A wygrać Okręgowy Puchar Polski na boisku, gdzie się grało jeszcze kilka miesięcy temu to szczególne przeżycie dla każdego piłkarza. Warto dodać, że stało się to po bardzo zaciętym meczu, Sokół zwyciężył 2:0 dopiero po dogrywce.