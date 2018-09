Rzeszowski Dom Kultury zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w trzeciej edycji historycznej gry miejskiej „Rzeszowskim Szlakiem Konfederatów Barskich”, która odbędzie się w niedzielę 9 września 2018 roku na terenie miasta Rzeszowa. Imprezie towarzyszyć będzie rekonstrukcja historyczna przy Fontannie Multimedialnej obrazująca czasy Konfederacji Barskiej. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Na czym polega gra miejska "Szlakiem Konfederatów Barskich”?

Kto może wziąć udział w zabawie?

Nie tylko gra miejska

Lokalizacje punktów historycznej gry miejskiej:

Tegoroczna edycja wydarzenia jest realizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, z okazji obchodów Roku Konfederacji Barskiej oraz Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości.Trasa historycznej gry miejskiej to szlak miejsc związanych z bitwą Konfederatów Barskich z Moskalami, która miała miejsce w 1769 roku. Zadaniem każdego z uczestników jest przebycie wyznaczonej trasy oraz zebranie pieczątek na dziesięciu stacjach rozlokowanych na terenie miasta Rzeszowa. Punkt startowy szlaku usytuowany jest w pobliżu Kościoła Reformatów (ul. Reformacka 5), natomiast meta w budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Pobitno (ul. Konfederatów Barskich 43a).W grze mogą wziąć udział wszyscy, niezależnie od wieku. Uczestników czeka interesująca wędrówka z poznawaniem historii Rzeszowa, pamiątkowe stemple, a dla tych, którzy pokonają szlak najszybciej – nagrody.Nowością tegorocznej edycji wydarzenia będzie bezpłatny pokaz dla mieszkańców, będący rekonstrukcją historyczną z czasów Konfederacji Barskiej. Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 18:00 na terenie przy Fontannie Multimedialnej. Uczestnicy będą mogli obejrzeć musztrę wojsk carskich, pokazy umiejętności szermierczo – jeździeckich oraz wystrzały z broni czarnoprochowej.1. START: Kościół Reformatów (w godz. 14.00 – 16.00)2. Zamek Lubomirskich3. Letni Pałac Lubomirskich4. Kościół Farny5. Rynek i Ratusz6. Most na Wisłoku7. Miejsce bitwy – wąwóz (ul. Na Skały, ul. Szczęsnego Morawskiego)8. Powietna – obóz wojsk rosyjskich (skrzyżowanie ul. Traugutta, Nadbrzeżnej i Ogrodowej)9. Kopiec Konfederatów Barskich10. META: Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno (najpóźniej do godz. 17.30)Zobaczcie, jak to wyglądało w Piotrkowie.Źródło: dzienniklodzki.pl