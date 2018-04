W przyszłym tygodniu rozpocznie się głosowanie na zadania do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Mieszkańcy zgłosili ich w sumie 96.

- Jak co roku przeważają inwestycje w infrastrukturę sportową i rekreacyjną, parki, boiska i siłownie plenerowe. To na przykład kompleksowa modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego i boiska przy ulicy Gliwy na osiedlu Słocina. Z kolei mieszkańcy Przybyszówki i osiedla Kotuli proszą o budowę parku na tyłach szkoły i przedszkola przy ul. Błogosławionej Karoliny - wylicza Jolanta Kaźmierczak, miejska radna PO pracująca w komisji do spraw RBO.Ma to być miejsce, które ułatwi kotom adaptację w nowym otoczeniu i zapewni im znacznie lepsze warunki.Zadania będą podzielone na trzy kategorie. Pierwsza dotyczy modernizacji lub budowy infrastruktury miejskiej. Ogólnie na ten cel z puli RBO pójdzie do 4 mln zł, przy czym pojedyncze zadania nie będą mogły kosztować więcej niż milion złotych. 2,9 mln zł zapisano na druga kategorię - zadania osiedlowe. Wartość pojedynczych inwestycji może tu wnieść maks. 180 tys. zł. W trzeciej kategorii rzeszowianie wybiorą zadania kulturalne i edukacyjne. Miasto na ten cel przygotowało 600 tys. zł.zobacz też: Poseł Wojciech Buczak o aquaparku w Rzeszowie