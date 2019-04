Getin Noble Bank kolejny raz z rzędu nagrodzony za jakość obsługi w rankingu „Złoty Bankier”!

„Złoty Bankier” już dziesiąty rok z rzędu wyznacza trendy w rozwoju polskiej bankowości. To największe wyróżnienie na rynku bankowym, przyznawane przez klientów i ekspertów branży. W rankingach nagradzane są banki, które w swojej działalności stawiają na najlepsze praktyki rynkowe oraz najbardziej innowacyjne produkty i usługi. „Złoty Bankier” wyróżnia też poziom obsługi, jakość produktów, komunikację oraz społeczne zaangażowanie.

- Już trzeci rok z rzędu Getin Noble Bank staje na podium rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii. To dla nas ogromne wyróżnienie i jednocześnie potwierdzenie, że nasze działania są skuteczne i celnie trafiają w potrzeby Klientów. Ta nagroda to również dawka motywacji do wdrażania kolejnych usprawnień i udoskonalania naszych usług. Planujemy na ten rok wprowadzenie nowych rozwiązań do bankowości mobilnej, które ułatwią klientom bankowanie. W najbliższym czasie zaoferujemy m.in. możliwość zakupu podróżnej polisy ubezpieczeniowej przy użyciu smartfona – mówi Tomasz Misiak, Członek Zarządu Getin Noble Bank.

„Złoty Bank” to nagroda przyznawana w kategorii głównej rankingu – za najlepszą wielokanałową jakość obsługi. Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie badania audytowego, przeprowadzonego przez specjalistów z Kantar TNS i Obserwatorium.biz. W 16 kluczowych bankach grupa audytorów wykonała 2000 kontaktów zdalnych z bankami. Na tej podstawie oceniono podejście do klienta, umiejętność rozpoznania jego potrzeb oraz szeroko pojętą jakość obsługi. W kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki” laureaci zostali wyłonieni na podstawie wyników 2-miesięcznego audytu bezpieczeństwa systemów bankowości internetowej i mobilnej. Eksperci przeprowadzili ponad 1000 zadań w systemach bankowości internetowej i aplikacjach bankowości mobilnej, by wyłonić banki, stosujące najlepsze praktyki w branży w zakresie bezpieczeństwa.

Na przestrzeni ostatniego roku Getin Noble Bank był wielokrotnie nagradzany w obszarze jakości obsługi klienta. Znalazł się w czołówce najważniejszych branżowych rankingów. Uplasował się m.in. na podium rankingu „Przyjazny Bank” Newsweeka oraz po raz kolejny został wyróżniony tytułem „Bank doceniony przez Klientów".