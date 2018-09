Różne państwa na świecie prowadzą różną politykę prorodzinną. Jedne rozdają pieniądze, inne lodówki czy mieszkania, jeszcze inne zachęcają do próby rodzicielstwa z pomocą dziecka-robota. Niektóre przykłady są godne naśladowania inne sprawiają, że wpadamy w konsternację. Wszystkie praktyki wydarzyły się naprawde. Sprawdź jak państwa UE i świata ścigają się w udogodnieniach dla przyszłych rodziców i jak na tym tle wypada Polska?

Podjęcie decyzji o powiększeniu rodziny

opieka okołoporodowa

dostęp do żłobków i przedszkoli

wsparcie finansowe państwa

urlop macierzyński

kwestia mieszkaniowa

dobre warunki życia

dostęp do placów zabaw, klubów dziecięcych i lokalnych domów kultury

miasto przyjazne wózkom dziecięcym, brak barier architektonicznych.

Polityka prorodzinna - od kogo warto się uczyć?

Co jest ważne dla par, małżeństw, przyszłych rodziców przy podjęciu decyzji i pozostaniu rodzicem?To tylko niektóre tematy, które przyszli rodzice rozważają przed podjęciem ważnej decyzji o posiadaniu potomstwa. Na większość z nich ma wpływ państwowa i lokalna władza.Polityka prorodzinna krajów tworzona jest latami. Każde społeczeństwo ma inną dynamikę rozwoju inną podatność na nowości.bardzo chętnie wykorzystują trendy i starają się je promować w społecznościach. Małym przykładem przemycania proekologicznego podejścia do opieki nad niemowlakami jest uzupełnianie wyprawki dla dziecka specjalnymi, wielorazowymi pieluszkami dla dzieci.Krajem, który najwcześniej podął się wypracowania spójnej i realnej polityki prorodzinnej jest. Przez lata kolejne rządy eksperymentowała i sprawdzały poszczególne rozwiązania, żeby aktualnie dojść do skutecznego działania na rzecz rodziny. Polityka prorodzinna Francji jest skuteczna, ponieważ pomimo opóźnionego wieku zachodzenia w pierwszą ciążę (średnio 30 lat) Francuzi nie mają wielkich problemów z demografią.