Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie już po raz szósty wybierze najpiękniejszą studentkę uczelni. 19 kwietnia o godzinie 19:00, w klubie IQ WSIiZ odbędzie się Gala Finałowa Miss WSIiZ 2018. Wstęp wolny, liczba miejsc jest ograniczona.

- Studentki będą ubiegać się o następujące tytuły: Miss WSIiZ, Vice Miss WSIiZ, Miss International WSIiZ, Vice Miss International WSIiZ, Miss Internautów, Miss Foto, Miss Intro.Media, Miss Publiczności oraz Miss Uśmiechu – informuje Kinga Bednarz, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego i główna organizatorka Konkursu.



Spośród 24 zgłoszonych uczestniczek z 6 krajów (tj. Polski, Ukrainy, Turkmenistanu, Rosji, Kazachstan, Kirgistanu) w głosowaniu internetowym i po przyznaniu dzikich kart, zostało wyłonionych 12 finalistek.Dodatkowo uczestniczki otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, którymi są m.in. Impresja, Kobiecowo Butik, Bank BZWBK, Paryżanka, Wojas, JJ Models, Atelier Fryzjerstwa Marcina Kasprzaka, Kwiaciarnia Anes, Madlen, Stara Mydlarnia, Sylveco, Vianek, Obiektywniej Maciej Banasik oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.Ze względu na międzynarodowy charakter wydarzenia, Gala będzie prowadzona w dwóch językach, polskim i angielskim. Finalistki zaprezentują się w pięciu odsłonach. Podczas pierwszego pokazu- Kobiecowo Butik studentki zaprezentują się w strojach casual. Drugi pokaz to prezentacja sukni ślubnych Centrum Mody Ślubnej Impresja. Trzecia prezentacja to całkowita nowość - finalistki konkursu wystąpią w strojach kąpielowych z Butiku Paryżanka. Odsłona numer cztery będzie bardzo modowa - studentki wystąpią w autorskiej kolekcji D.N.A. Bartka Ligęzy, który jest również choreografem wszystkich pokazów. Pokaz finałowy będzie niesamowitym artystycznym show z niespodzianką w sukniach wieczorowych Impresja.- Mam wielką nadzieję, że ta edycja konkursu bardzo pozytywnie wszystkich zaskoczy i, że dopiszecie frekwencją w klubie IQ oraz przed komputerami. Wszystkie wydarzenia, które tworzymy, jako Samorząd Studencki tworzymy zwłaszcza z myślą o społeczności akademickiej WSIiZ – podsumowuje Kinga Bednarz.Konkurs Miss WSIiZ organizuje Samorząd Studencki WSIiZ. Bezpośrednio po gali finałowej, obędzie się oficjalne afterparty w Kula & Bowling Club.zobacz też: Trojaczki powalczą o tytuł Miss Polonia. "Gdyby któraś z nas wygrała, to traktowałybyśmy to jako wspólną wygraną"Źródło:Dzień Dobry TVN/x-news