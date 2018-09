(© Fundacja Rzeszowska)

W sobotę (8 września), w godz. 10 – 14 w rzeszowskiej Atelier Aparat Caffe dokumentaliści Fundacji Rzeszowskiej będą zbierać wspomnienia oraz pamiątki mieszkańców Rzeszowa i okolic. Akcja to drugi etap projektu Mikrohistorie.

Fundacja Rzeszowska we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, Fundacją Aparat Caffe oraz Estradą Rzeszowską zachęca do dzielenia się swoimi archiwalnymi zdjęciami i wspomnieniami o Rzeszowie i mieszkańcach.



Każdy, kto posiada rodzinne archiwalne fotografie będzie miał możliwość bezpłatnie je zdigitalizować, aby utrwalić dla kolejnych pokoleń. Ponadto grupa dokumentalistów-wolontariuszy będzie opracowywać pamiątki darczyńców i umawiać na indywidualne rozmowy.



Efekty tych działań będą dostępne na internetowej platformie Rzeszowskiego Archiwum Społecznego (RAS), która powstaje w ramach projektu Mikrohistorie. RAS będzie multimedialnym źródłem wiedzy o historii Rzeszowa i jego mieszkańcach opowiadanej przez nich samych. Platforma RAS umożliwi dzielenie się i korzystanie z dziedzictwa historyczno-kulturalnego miasta w formie tekstu, obrazu, dźwięku i filmu.



- Dla nas liczy się każde wspomnienie, historia nie tylko ta, o której dowiadujemy się ze szkolnych podręczników lecz osobista, prywatna i często dotąd nieodkryta. Ludzie przechowują w pamięci mnóstwo mikrohistorii, z których wartości często nie zdają sobie sprawy. My chcemy je utrwalić, rozpowszechnić, aby ocalić od zapomnienia – wyjaśnia Ilona Dusza – Kowalska, koordynator projektu Mikrohistorie.



Praktycznym przykładem realizacji założeń tej części projektu jest interaktywna zbiórka wspomnień o dawnych, rzeszowskich kinach, którą prowadzi w mediach społecznościowych Katarzyna Hadała z Fundacji Rzeszowskiej. Na facebookowej stronie "Kino, którego nie ma" już można poznawać wspomnienia mieszkańców stolicy województwa o tym aspekcie rzeszowskiej kultury. „Roman Madejowski był jedną z pierwszych osób, która praktycznie zareagowała na mój apel o wspomnienia o dawnych, rzeszowskich kinach […] redaktor A-Z. Dziennika Obywatelskiego i zdeklarowany kinoman dziś wspomina swoje pierwsze wizyty w rzeszowskich kinach. Najbliżej miał do Goplany […] - Pierwsze miejsca były przy piecu kaflowym, a ja lubiłem siedzieć w pierwszym rzędzie, żeby ekran mnie “obejmował”. To kino było niewielkie. Na sali mieściło się pewnie około kilkunastu rzędów i po około 15 krzeseł w jednym…” – czytamy na stronie.



Mikrohistorie są międzypokoleniową inicjatywą, która ma zwiększyć aktywność rzeszowian w kulturze poprzez wspólne odkrywanie historii Rzeszowa w relacjach mieszkańców i pamiątkach rodzinnych. Historia mówiona to kluczowe hasło dla projektu Mikrohistorie. Dokumentalistów interesują m.in. rzeszowskie obyczaje, infrastruktura, architektura, tradycje, dzieje przemysłu (w tym lotniczego) i kultura.



W sumie Fundacja przeprowadzi trzy takie akcje. Kolejne zbiórki odbędą się 2 października i 6 listopada 2018 roku. W listopadzie planowana jest też interaktywna wystawa prezentująca w części zebrane archiwalia. Trwający do 30 listopada 2018 r. projekt został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Partnerami jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Fundacja Aparat Caffe, Archiwum Państwowe w Rzeszowie i Estrada Rzeszowska.



