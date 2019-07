Fundacja Felineus z Rzeszowa ma kłopoty. Czy fundacji dla kotów grozi zamknięcie?

Felineus ma obecnie pod opieką ok. 180 kotów. Wśród podopiecznych są także te chore i starsze, których nikt nie chce przygarnąć. Wolontariusze zapewniają dobrą opiekę, regularne wizyty weterynaryjne, czy dostęp do świeżego powietrza. Ale przede wszystkim okazują kociakom coś bardzo ważnego - miłość.

Fundacji Felineus przez lata swojej działalności zdobyła wielu sympatyków. Wielu ludzi, praktycznie z całego Podkarpacia, to właśnie za sprawą tej fundacji powiększyła swoje rodziny o czworonożnego członka. W wielu przypadkach - nie jednego.

Dług rośnie, a fundacja wstrzymała przyjmowanie kotów

Utrzymanie kota w fundacji (czyli karma i żwirek) to koszt około 70 - 90 zł miesięcznie. Jest to zależne od stanu zdrowia czworonoga. Co oznacza, że miesięczne utrzymanie wszystkich kotów to 15 000 zł.

Ale na tym nie koniec. Do tego dochodzą faktury z lecznic, które jak przyznaje fundacja, wahają się w granicach 5000 – 7000 zł za miesiąc.