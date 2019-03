Festiwal Mody i Urody w Galerii Rzeszów z okazji Dnia Kobiet. Gotowanie z z Wojtkiem Kasprowiczem z programu MasterChef [ZDJĘCIA]

Darmowe choinki RMF na Rynku w Rzeszowie. Po drzewka ustawiały się tłumy [ZDJĘCIA]

Jak co roku Radio RMF z okazji Świąt Bożego Narodzenia w całej Polsce rozdaje świąteczne drzewka. Dzisiaj akcja "Choinki pod choinki" dotarła do Rzeszowa. Chętnych nie zabrakło. Kolejka ciągnęła się przez cały rzeszowski Rynek. Wraz z Radiem RMF do Rzeszowa przyjechał - znany z p...