Ennio Morricone będzie świętował w Polsce swoje urodziny [patronat NaM]

Słynny, włoski kompozytor przyjeżdża do Polski, by wspólnie z fanami świętować swoje dziewięćdziesiąte urodziny. Zdobywca dwóch statuetek Oscara (za całokształt twórczości i ścieżkę dźwiękową do "Nienawistnej ósemki"), dwóch Złotych Globów (za „Misję” oraz „1900: człowiek legenda”), twórca muzyki do ponad 500 filmów (m.in. „Dawno temu w Ameryce”, „Cinema Paradiso”, „Konesera” czy „Frantica”), autor niezapomnianych melodii wystąpi w styczniu w TAURON Arenie Kraków.

Kariera Morricone trwa już od przeszło sześciu dekad. Ennio urodził się 10 listopada 1928 roku w Rzymie. Jego ojciec, trębacz, był pierwszym nauczycielem utalentowanego syna, który swój pierwszy utwór skomponował w wieku sześciu lat. Po skończeniu szkoły, współpracował m.in. z telewizją. Pierwszy utwór do filmu napisał w 1961 roku. Była to włoska komedia pt. „Faszysta” w reż. Luciana Salce. Później Morricone został stałym współpracownikiem Sergia Leone, reżysera spaghetti-westernów.

Wieczór z włoskim kompozytorem i dyrygentem to unikalne doświadczenie, podczas którego maestro hipnotyzuje publiczność, dyrygując jej emocjami niczym ogromną orkiestrą. Podczas koncertu w TAURON Arena Kraków kompozytorowi i dyrygentowi towarzyszyć będzie na scenie Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna oraz chór, wybitni soliści i instrumentaliści. Zapowiada się koncert pełen wrażeń.

Koncert Ennio Morricone w Krakowie [bilety]

Bilety w cenie od 179 zł są dostępne za pośrednictwem strony www.ebilet.pl.

19 stycznia 2019 - TAURON Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7