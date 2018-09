Elizabeth Olshey w tym roku startowała w krajowych eliminacjach Eurowizji z piosenką ,,Bejausmis” („Nieczuły”). W Rzeszowie zagrała klimatyczny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE. Publiczność zgromadzona w restauracji Browar Manufaktura nie chciała wypuścić jej ze sceny. O trudach, bycia wokalistką z polskimi korzeniami na Litwie, opowiedziała tylko nam.

Elizabeth Olshey: Rzeszów jest super. Bardzo piękne miasto. Gdy jechaliśmy na koncert, weszliśmy w Googla. Tu nawet jest TOP15 różnych miejsc, gdzie możemy pójść! Niestety, nie bardzo mieliśmy czas, ale spacerowaliśmy w wzdłuż rzeki. A co do słuchaczy na koncercie, to była chemia. Nie spodziewaliśmy się, że nas tak od razu przyjemnie tutaj przyjmą.Bo ja śpiewam wszystko. Muzykę popularną, bo ją lubię, a ona też się większości podoba. A jazz to była moja edukacja. Zaczęłam go śpiewać w czasie studiów. Śpiewam w zasadzie jazz i pop. Myślę, że te dwa style będzie można jakoś połączyć. Sam wokal można tak zmienić, że może być to ten sam głos, ale może on brzmieć inaczej zupełnie różnych stylistykach.Chciałam spróbować swoich sił. Jestem Polką z Litwy, co bardzo podkreślałam już w eliminacjach. Eurowizja była moim marzeniem od dzieciństwa. Nawet same eliminacje! Pochodzę z malutkiego miasteczka pod Trokami. Byłam taką dziewczynką, która całe życie grała na skrzypcach i śpiewała. Tak sobie wymarzyłam. I zgłosiłam się. Bardzo dużo mi pomogła Polonia na Liwie. Jestem bardzo wdzięczna za wsparcie moralne, a także za głosy, bo w pierwszej części eliminacji, to miałam pierwsze miejsce dzięki głosom ludzi. Moja piosenka bardzo się wyróżniała. Większość zaprezentowanych utworów to był takie „hity” w stylu pop-elektro. A ja pomyślałam, po zwycięskie Portugalii, że może zrobię coś bardziej alternatywnego? Niestety się nie udało. W tym roku znowu będę próbować. Mam już piosenkę. I ona jest bardziej w klimacie nowoczesnego popu.Można śpiewać na jakiś imprezach, dawać koncerty, ale Litwa jest bardzo mała i dużo koncertów nie zrobisz. Oczywiście podjęłam ogromne ryzyko. Mogłam za to się pokazać, pokazać, co robię. Chcę, aby ludzie znali moją twórczość.Oczywiście, że chciałabym takiej kariery. Sama jestem taka międzynarodowa. Mam kaukaskie korzenie ze strony mamy, nazwisko mam białorusko-polskie.Wiesz, marzenia są marzeniami (śmiech). To byłoby fajne, ale jest to też trudne. Dostać się tam, to ciężki rynek. Jedna bardzo duża, światowa wytwórnia chciała kupić u mnie prawa autorskie na piosenkę. Niestety wyszło tak, że oni mi ją po prostu zabrali bezprawnie.Cała moja twórczość to jest moje życie, bardzo związane z różnymi relacjami. Głównie miłosnymi. Lubię popłakać w muzyce. Najbardziej inspirują mnie moje przeżycia. Czasami, kiedy jest bardzo ciężko albo na odwrót jest świetnie, po prostu lubię o tym pisać.Tak, to pasuje do mojego życia. Strasznie wszystko przeżywam. Dużo myślę. Aż za dużo. Tak urodził się mój utwór eurowizyjny. Ja w nim śpiewam, w języku litewskim, że „płyną mi łzy razem z mascarą”. Ja całą linię melodyczną napisałam do utworu. Czerpię ze swoich uczuć.Mam już dwa utwory, które są bardzo wesołe. Jak się jest wesołym, to traci się gdzieś te emocje. Nie wiem dlaczego.Wykonując jazz, nigdy nie będę tak popularna, jak Beyonce (śmiech). Bliżej mojej natury jest bardzie Amy Winehouse, czy Adele. Ale lubię Beyonce, Ona jest perfekcjonistką. Wszystko, co robi, robi od A do Z. To ważna cecha. To, że lubi kontrolować instagram to nieistotne. Ona jest taką gwiazdą, że może robić, co chce.To ciężki proces, bo ja chcę zrobić wszystko sama. Tylko ja wiem, jak wszystko będzie wyglądało i brzmiało najlepiej (śmiech). Mój saksofonista jest świetnym producentem. Chociaż pisze bardziej orkiestrowe utwory. Ale będzie mi pomagał, bo tylko jemu ufam. W tamtym roku miałam utwór z Dynoro, który obecnie wybił się na szyty list przebojów z piosenką „In My Mind”. Mieliśmy skorygować wspólną piosenkę przed eliminacjami, ale nie wyszło. W tym czasie akurat jego utwór stawał się przebojem. Znam go od 13 lat. Nie chodził do szkoły, jego rodzice byli źli. A on wagarował, żeby robić bity. A teraz proszę!