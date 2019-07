Dzisiaj darmowe przytulanie w Rzeszowie. Każdy przechodzień będzie mógł, zupełnie za damo przytulić się do obcej mu osoby

- 1 lipca będziemy przypominać mieszkańcom (oraz gościom) na ulicach Rzeszowa o tym, że w naszym życiu to, co najwspanialsze mamy za darmo - mówią organizatorzy akcji - Instytut Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju w Rzeszowie. - Uśmiech, życzliwość, dobre słowo, czy bezinteresowne przytulenie - to czynności, które dają nam dużo wspaniałej, dobrej energii, a nic nas nie kosztuję, oprócz chęci. Dlatego szerzymy akcję Darmowe Przytulanie - Free Hugs na ulicach naszego pięknego miasta, aby przypominać nam o tym, że zamiast tworzyć problemy, czy konflikty, lepiej jest rozmawiać oraz wypracowywać dobre rozwiązania, a gdy do tego dodamy codzienną życzliwość i szczery uśmiech, to wiele trudnych spraw staje się łatwiejsze.

Jeżeli masz podobną ideę, to dołącz do naszej akcji „Darmowe przytulanie w Rzeszowie”. Przyjdź do nas na Rynek i rozdawaj z nami przytulasy. Rozdamy ludziom dobre emocje i nauczymy ich podawać je dalej.