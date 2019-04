Dziś nie kupisz biletu w biletomacie w Rzeszowie. Bo w ZTM nie działa system

Niemiła niespodzianka czekała dziś wszystkich tych, którzy chcieli zakupić bilet na autobus MPK w Rzeszowie w biletomacie na przystanku. Na ekranie wyświetlał się komunikat, że automat jest nieczynny. Wszyscy chętni musieli bilet kupić w kiosku albo u kierowcy.

Co gorsza, nie można się nawet dodzwonić do siedzimy ZTM. Wszystko to przez... awarię.

Na stronie ZTM Rzeszów pojawił się komunikat wyjaśniający całe zamieszkanie.

"W związku z awarią systemową niewynikającą z winy ZTM w dniu dzisiejszym nie działają nasze serwisy informacyjne, informacje na tablicach informacji pasażerskiej wyświetlane są zgodnie z zakładanym rozkładem jazdy. Także biletomaty nie funkcjonują w pełnym zakresie. Nie działają również telefony, aby móc się z nami skontaktować."

Zarząd robi wszystko, aby jak najszybciej usunąć usterkę.

"Dokładamy wszelkich starań, aby awarię usunąć jak najszybciej." - czytamy.

Nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia.

