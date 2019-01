Dodatkowe połączenia Lufthansy z Jasionki k. Rzeszowa do Monachium. Od 31 marca 2019 roku

Podróżujący zyskają możliwość podróży do Rzeszowa wieczornym rejsem, który wystartuje z Monachium o godz. 21.35. Przylot lotu o numerze LH1606 do Rzeszowa zaplanowano na godz. 23.

Połączenia odbywać się będą 7 razy w tygodniu. W drogę powrotną z Rzeszowa do Monachium samolot zabierze pasażerów codziennym porannym rejsem o godz. 6.15. Pierwsze połączenie w nowym rozkładzie pojawi się 31 marca 2019. Tym samym Lufthansa zwiększy liczbę rejsów z Rzeszowa do Monachium do 14 razy w tygodniu.

Nowe godziny połączeń z lotniska w Jasionce umożliwią dogodniejsze połączenia transferowe na lotnisku przesiadkowym Lufthansy w Monachium. W sezonie letnim 2019 połączenia odbędą się według rozkładu:

- LH1606 Monachium 21:35 – 23:00 Rzeszów (codziennie)

- LH1607 Rzeszów 6:15 – 7:40 Monachium (codziennie)

- LH1618 Monachium 11:20 - 12:45 Rzeszów (codziennie)

- LH1619 Rzeszów 13:20 – 14:25 Monachium (codziennie)

- Połączenia z Rzeszowa do Monachium cieszą się coraz większym powodzeniem, dlatego zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na potrzeby pasażerów wprowadzając dodatkowe połączenie w tygodniu i dostosowując godziny rejsów. Jestem przekonany, że nowe połączenia zagwarantują mieszkańcom regionu jak i rosnącej liczbie klientów korporacyjnych jeszcze lepsze możliwości podróży przez nasz port przesiadkowy w Monachium, skąd można udać się w dalszą podróż w 130 kierunkach – mówi Frank Wagner, Country Manager Lufthansa Group w Polsce.

Michał Tabisz, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka dodaje, że bezpośrednie połączenie z Monachium to jedna z najważniejszych tras w rozkładzie, szczególnie dla pasażerów biznesowych, których z roku na rok przybywa na Podkarpaciu.

- Jestem przekonany, że wielu z nich skorzysta z dodatkowych możliwości przesiadkowych, jakie otworzą się dzięki wprowadzonym zmianom. Lufthansa jest dla nas ważnym partnerem i cieszymy się z konsekwentnego rozwoju jej oferty na naszym lotnisku – mówi.

Port Lotniczy w Monachium jest pierwszym europejskim lotniskiem nagrodzonym prestiżowym tytułem “Five-Star Airport” przez londyński instytut Skytrax. Terminal 2-Satellite cieszy się wielką popularnością, o której zadecydowały takie atuty, jak architektura pełna światła, nowe saloniki i liczne sklepy. To jeden z najbardziej nowoczesnych budynków lotniskowych na świecie i część Terminalu 2 monachijskiego lotniska. W 2017 r. został on uznany za „najlepszy terminal lotniskowy” na świecie w plebiscycie Skytrax World Airport Awards.

zobacz też nasze archiwalne wideo: