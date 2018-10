Do końca października potrwa nabór do rzeszowskiej Dziewczęcej Orkiestry Dętej

Dziewczęca Orkiestra Dęta to zespół istniejący już od ponad 40 lat. Działa przy Zespole Szkół Nr 1, MDK i WDK. Skład stanowią same dziewczęta w wieku od 12 do 25 lat, grające na typowych instrumentach dętych. Do końca tego miesiąca potrwa nabór do orkiestry.

- Zapraszamy dziewczęta ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich - zachęca Ewelina Jasik, kierownik orkiestry. - Nauka gry na wybranym instrumencie jest bezpłatna. Sekcje instrumentalne odbywają się w dogodnych godzinach w VI LO w Rzeszowie. Oczywiście instrument także zapewnia orkiestra.

Dodaje, że zespół to nie tylko ćwiczenia na instrumencie, ale także występy i towarzysząca im niesamowita atmosfera. Od wielu lat orkiestra koncertuje na festiwalach i imprezach okolicznościowych w kraju i za granicą. W tym roku dziewczęta zaprezentowały swoje umiejętności m.in. podczas Dni Miasta Vranov nad Toplo'u na Słowacji, na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Suchowoli koło Białegostoku. Grupa była na warsztatach muzycznych w Bieszczadach.

- Będąc w zespole młoda osoba uczy się współpracy, pomocy drugiej osobie, a przede wszystkim odpowiedzialności - podkreśla Konrad Pasch, dyrygent orkiestry. - Są to cechy ważne i znaczące w późniejszym dorosłym życiu. W dzisiejszych czasach warto mieć odskocznię od codziennych obowiązków, szkoły, nauki. Muzyka, czy gra na instrumencie są najlepszymi środkami do wyciszenia się, wyrzucenia wszelkich trosk i niepowodzeń.

Dziewczęca Orkiestra Dęta jest pomysłodawcą i gospodarzem Festiwalu Musztry Paradnej CONSAVIA w Rzeszowie, którego pierwsza edycja odbyła się w czerwcu ubiegłego roku. Ostatnio gościły na nim m.in. Orkiestra GRANDIOSO z Radomia - mistrz Europy w pokazie musztry paradnej oraz Orkiestra Wojskowa z Włoch, której fenomenem jest to, że grając na instrumentach również biega.

Jak zapisać się do Orkiestry?

Zapisy do zespołu odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 16.30 w Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie (VI LO). Kontakt telefoniczny do kierownika orkiestry: 667 408 235. Informacje także na facebooku.