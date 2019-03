Dar serca na Misję w Boliwi - wspomóż siostry Terezjanki, które służą w boliwijskim mieście Oruro

Placówka misyjna znajduje się w Oruro, w Boliwii w Andach Środkowych na płaskowyżu Altiplano, na wysokości 3709 m n.p.m. Ludzie żyjący tutaj to ludzie gór, często trudniący się górnictwem, bo w rejonie znajduje się sporo kopalń. Posługują się nierzadko językami quechua i aymara. Siostry Terezjanki pracują tu we dwie i do tej pory była z nimi Kasia, która posługiwała jako rehabilitantka i zapaliła wszystkich swoją energią i radością.

Siostra Elżbieta posługuje jako zakrystianka w katedrze, natomiast siostra Joanna pełni posługuję w diecezjalnej komisji Biblii i katechezy, która ma na celu propagować i zachęcać do czytania i poznawania Słowa Bożego oraz obejmuje formacją wszystkich katechistów, pracujących w diecezji Oruro. Misja to dom po siostrach hiszpankach, które przeniosły się wraz ze swoimi niepełnosprawnymi wychowankami do Cochabamby.

Siostom pomaga też Katarzyna Cząba z Wysokiej Głogowskiej na Podkarpaciu, świecka misjonarka, rehabilitantka przebywała w Oruro od listopada 2018 r. do lutego 2019. służąc charytatywnie jako wolontariusz misyjny. Siostry Terezjanki, które prowadzą Misję, są pełne nadziei, że Kasia wkrótce powróci do nich i będzie mogła dalej służyć biednym ludziom.

W lutym ruszyła świetlica dla dzieci z barrio w CENTRUM PASTORALNYM im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Są to dzieciaki od 3 lat do 15, które potrzebują prawie wszystkiego, a przede wszystkim miłości. Potrzeby są ogromne, bieda daje o sobie znać. Wraz z pojawieniem się Kasi, która służyła m.in. jako rehabilitantki z racji swojego zawodu, Siostry utworzyły bezpłatny punkt rehabilitacyjny dla mieszkańców, sąsiadujących z Misją. Pacjentów było bardzo dużo. Kasia skradła ich serca i wszyscy czekają niecierpliwie na jej powrót. Zapraszamy do wsparcia Misji w Oruro, a polskie Terezjanki zapewniają o modlitwie i pamięci za wszystkich ofiarodawców i darczyńców.

Pomóc siostrom i Kasi można pomóc na stronie https://zrzutka.pl/dar-serca-na-misje-w-boliwii.

