Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez ekspertów SWPS w ramach nowej kampanii Milki pod hasłem „Kieruj się delikatnością”, przełom sierpnia i września, czyli moment powrotu z wakacji, to okres zwiększonej nerwowości i napięcia, w którym dochodzi do największej liczby wypadków drogowych w ciągu roku. W sierpniu jest ich blisko dwa razy więcej niż w lutym. To wtedy też ludzie okazują sobie mniej życzliwości na drodze i w komunikacji miejskiej.



Wraz z końcem wakacji na drogach zaczyna robić się tłoczno. Wracają korki, utrudniony ruch po mieście, a tłumy w komunikacji miejskiej związane z powrotem do szkoły lub pracy sprawiają, że robimy się drażliwi i łatwej wyprowadzić nas z równowagi. Nasz poziom szczęścia przed wyjazdami wakacyjnymi jest zwykle dużo wyższy niż zaraz po nich. Dlaczego tak się dzieje tłumaczy dr Magdalena Nowicka z Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych SWPS:



„Niezwykłym optymizmem wydaje się nas nastrajać perspektywa wakacji. Niestety, ci z nas którzy z nich wracają, czują się emocjonalnie podobnie do tych, którzy ich nie planują bądź nawet gorzej. Są często sfrustrowani, napięci i pozbawieni życzliwości wobec otoczenia. Potwierdzają to wyniki naszego raportu zrealizowanego na zlecenie Milki1. 36% badanych zapowiada, że ich powrotowi z urlopu towarzyszyć będzie niezadowolenie, a blisko co czwarty Polak spodziewa się w tym czasie także stresu. Z kolei wyniki badań atmosfery panującej na drodze i w komunikacji miejskiej nasuwają tezę, że negatywne emocje mogą odpowiadać za zwiększoną liczbę wypadków oraz zdarzeń drogowych, do których dochodzi w okresie końca wakacji.



Delikatność w praktyce, czyli...?



Robert Chilimończyk, kierowca warszawskiego autobusu znany jako Wesoły Kierowca, który zasłynął dzięki codziennemu rozbawianiu Warszawiaków i zachęcaniu ich do wzajemnej życzliwości doskonale wie, jak bardzo istotne są pozytywne zachowania w komunikacji miejskiej:



Codziennie jestem świadkiem zarówno pozytywnych, jak i negatywnych reakcji pasażerów, ale cieszy mnie to, że wiele z nich reaguje odpowiednio, gdy zwróci się im uwagę np. że w autobusie jest starsza osoba, która potrzebuje miejsca. Jeżeli chcemy zmian na lepsze, musimy inspirować siebie nawzajem do takich gestów.



Przede wszystkim chodzi o małe, ale ważne reakcje, które z powodzeniem mogą stanowić kodeks dobrych praktyk na drodze: ustępowanie pierwszeństwa pieszym, zwracanie uwagi na rowerzystów i motocyklistów, aż wreszcie – najogólniej rzecz biorąc – okazywanie wyrozumiałości wobec wszystkich pozostałych członków ruchu oraz troska o wzajemne bezpieczeństwo.



A czy Polacy kierują się delikatnością?



Zgodnie z wynikami raportu, atmosfera panująca w komunikacji miejskiej i na drodze pogarsza się, gdy Polacy wracają z wakacji – na gorsze niż zazwyczaj zachowanie ludzi wskazuje w tym okresie co trzeci ankietowany. W okresie powracania z wakacji 42% pasażerów zazwyczaj ustępuje miejsca osobom starszym lub kobietom w ciąży. Jednocześnie co trzeci z nich przyznał, że tego nie robi. 36% Polaków pomaga osobom niepełnosprawnym przy wsiadaniu i wysiadaniu, podczas, gdy 30% nie ma w zwyczaju takiej praktyki. Najmniej osób, bo tylko 29%, zdejmuje z pleców plecaki w przypadku tłoku, co może się wiązać z mniejszą znajomością tej zasady.



A jak sytuacja wygląda na drogach? Blisko 40% wszystkich badanych uważa, że kierowcy w okresie powracania z wakacji ustępują pierwszeństwa pieszym. Zdaniem 35% Polaków jest wprost przeciwnie. Gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku wpuszczania innych samochodów na pas, którym się jedzie – ponad 40% osób uważa, że kierowcy tego nie robią. Jak wiadomo, takie zachowanie sprzyja powstawaniu korków, dlatego w trosce o lepsze samopoczucie kierowców warto zmienić tę tendencję.



Atmosfera na drogach i w komunikacji miejskiej nie jest idealna, ale co najważniejsze, prawie wszyscy Polacy (90%) pragną polepszenia sytuacji. Z pomocnym rozwiązaniem przychodzi Milka, która po raz kolejny rusza z czułym przekazem inspirującym Polaków do okazywania serdecznych gestów. W nowej kampanii pod hasłem „Kieruj się delikatnością” przez cały wrzesień czekoladowa marka za pośrednictwem plakatów i animacji w komunikacji miejskiej zachęcać będzie do tego, aby być dla siebie życzliwym w podróży.