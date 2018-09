Fobia może wytłumaczyć wiele niezrozumiałych zachowań ludzi w najdziwniejszych miejscach i momentach życia. Fobia to zaburzenie nerwicowe. To oczywiste, że boimy się i stresujemy w ważnych dla nas momentach. Dzieci stresują się przed sprawdzianem, studenci przed egzaminami, dorośli przed rozmową o pracę. Fobia to ponadprzeciętne poczucie strachu i lęku, na które nie ma się żadnego wpływu. Czego boją się Polacy? Zapewniamy, że istnieją fobie, o których nie masz pojęcia.

Fobie: podział i przykłady

specyficzne – przed przedmiotami, osobami, sytuacjami społecznymi, które są zastane.

sytuacyjne – lęk przed sytuacjami, które mogą się wydarzyć.

agorafobia - przebywanie samemu w miejscach publicznych

akrofobia - lęk wysokości

arachnofobia - lęk przed pająkami

klaustrofobia - lęk przed zamkniętymi i ciasnymi pomieszczeniami.

emetofobia - lęk przed wymiotami

heksakosjoiheksekontaheksafobia - lęk przed liczbą "666"

paraskewidekatriafobia - lęk przed piątkiem 13.

fotofobia – lęk przed światłem

Jakie są przyczyny i jak powstaje fobia?

Fobie zawsze mają podłoże psychologiczne.

Objawy fobii, czyli jak bardzo można się stresować?

zawroty głowy,

duszności,

nadmierna potliwość.

utrata przytomności,

szczękościsk,

suchość w ustach,

drętwienie kończyn,

zaburzenia mowy i postrzegania, a nawet halucynacje.

Jak leczyć fobię?

Różne badania podają, że na fobie cierpi ok. 10 proc. społeczeństwa. To dużo czy mało? Kwestia spojrzenia. Tak naprawdę każda sytuacja, przedmiot, czy osoba może wywoływać stresKlasyfikacja zaburzeń psychicznych dzieli fobie na:Z ludzkiego punktu widzenia istnieje jeszcze jedna kategoria: fobie dziwne. To fobie, których nigdy nie nazwalibyśmy w ten sposób. Aż strach pomyśleć, czego boją się Polacy.Istnieje również inny rejestr. SpisDo tej grupy z pewnością zaliczają się:Lista fobii nie jest zamknięta. Lekarze na podstawie jednostkowego przypadku mogą dopisać kolejny przypadek, ponieważ ze względu na złożoną psychikę człowieka lęk może występować w odniesieniu do różnych sytuacji i przedmiotów.Fobia może być nabyta lub wywołana bezpośrednio sytuacją, która miała miejsce w przeszłości. Lęki są niestety łatwe do wywołania, więc zdarza się, że fobie są wywoływane. Bliskie osoby mogą podzielić się z nami swoją fobią, jeśli bierzemy udział w sytuacji kryzysowej wywołanej przed sytuację lub przedmiot stresogenny. Obawy i lęki przed przedmiotami, czy sytuacjami wzmacniają rozmowy z osobami, które posiadają te fobie.Niektóre fobie rozwijają się szybko, wręcz natychmiast po udziale w sytuacji kryzysowej. Klaustrofobia może się pojawić i rozwinąć poprzez zatrzymanie w zepsutej windzie, czy zatrzaśnięcie w łazience, a także w czasie dziecięcej zabawy w chowanego.Fobia może się objawiać podwyższonym poziomem stresu i lęku, niekorzystnym samopoczuciem. W wyjątkowych sytuacjach są to stany nerwicowe albo ataki paniki. Charakterystyczne dla napadu fobii są:W szczególnych sytuacjach mogą to być także:Ze względu na nieprzyjemne objawy fobii osoby, które wiedzą, że są narażone na takie stany, starają się izolować od przedmiotów i sytuacji, które je wywołują. Fobie w niektórych przypadkach są w stanie zrujnować nasze życie rodzinne, czy kontakt z przyjaciółmi. Osoby cierpiące na fobie (różnego rodzaju) potrzebują przede wszystkim zrozumienia i wyrozumiałości, niekiedy także pomocy.W leczeniu fobii konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty. Psycholog pomaga najpierw zlokalizować źródło lęków, a następnie stara się zrobić wszystko, by zminimalizować skutki fobii, a docelowo ją usunąć. Psychologowie w leczeniu fobii najczęściej stosują terapię behawioralną.

