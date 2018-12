Czego NIE życzyć na święta Bożego Narodzenia? Składając te życzenia w Wigilię możesz zniszczyć święta!

Składanie życzeń to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia. Bez nich nie zacznie się kolacja wigilijna, ale składamy je także na świątecznych spotkaniach pracowniczych i z przyjaciółmi. Nie każdy to lubi i nie każdy wie, czego życzyć innym, ale lepiej jednak zważać na słowa, by nieopatrznie nie zmienić miłej atmosfery w prawdziwą katastrofę. Sprawdź, czego lepiej nie życzyć na święta! Składasz takie życzenia?