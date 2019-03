Czego nie mówić osobie z depresją? Jak pomóc bliskiemu choremu na depresję?

Depresja może dopaść każdego. To nie przelotny smutek czy sezonowa chandra. Obniżony nastrój, brak energii i radości to nie jedyne objawy depresji. Towarzyszą jej także poczucie winy, negatywna samoocena, zaburzenia snu i łaknienia. Wszystko to utrzymuje się przez długi czas, znacznie obniżając jakość życia chorego. Często, chcąc pomóc, tylko pogarszamy sprawę, mówiąc osobie cierpiącej na depresję rzeczy, które mają ją wesprzeć i pocieszyć, ale w rzeczywistości tylko pogłębiają jej poczucie winy i niezrozumienia. Czego nie mówić osobie z depresją i co robić w zamian? Zobacz w naszej galerii!