Wojciech Dąbrowski, aktor, reżyser, współwłaściciel Wrocławskiego Teatru Komedia, to z pewnością stylowy mężczyzna. Zawsze nienagannie ubrany, z pomysłem. Określają go trzy słowa: styl, szarm, szyk... - Stylowy mężczyzna to taki ktoś, kto od początku do końca dba o siebie. Najważniejsze jednak, żeby być w zgodzie ze samym sobą – opowiada Wojciech Dąbrowski. Mówi, że jego drugą skórą jest koszula i marynarka. I spodnie, i buty trochę bardziej wyjściowe. - Elegancki styl – taki lubię. Dojrzewałem to swojego stylu, co widać już po siwych włosach (śmiech) i może dzięki temu to, co mam na sobie, nie jest dla mnie niewygodną zbroją, tylko po prostu dobrze się w tym czuję – dodaje aktor. Ile ma par butów, a ile marynarek? - Butów mam sporo. I marynarek też. Różne kolory, fasony. A do każdej powinny być pasujące buty a do butów spodnie itd.. I tak wiszą w mojej szafie powieszone odcieniami: tu czerwone, tu granatowe, tam czarne – zdradza nam aktor „Pierwszej miłości”. Zobacz różne stylizacje Wojciecha Dąbrowskiego.

