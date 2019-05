Co dalej z budową basenu przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie?

Obiekt miał powstać do końca tego roku. Ma pełnić głównie funkcję treningową dla skoczków do wody, którzy mogliby przygotowywać się na nim do największych imprez sportowych.

- W projekcie budowlanym mają znaleźć się wszystkie zasadnicze rozwiązania techniczne decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu obiektu zgodnie z zamówieniem. W tej chwili nie spełnia on wymogów Światowej Federacji Pływackiej FINA, Polskiego Związku Pływackiego w zakresie skoków do wody. W projekcie wykonawca pisze, że funkcja obiektu ma profil sportowo-pływacki. To nie ma być zwykły basen sportowo-pływacki. To ma być basen do przygotowania olimpijskiego kadry narodowej w dyscyplinie skoków do wody - wyjaśnia Maciej Chłodnicki, rzecznik UM.

- Sam projekt budowlany nie wymaga poprawy, jest zgodny z siwz oraz spełnia wymagania FINA, został zaakceptowany przez Urząd Miasta ostatecznym pozwoleniem na budowę. Zmiany mogą być, ale tylko wtedy, kiedy w trakcie realizacji zajdzie konieczność wprowadzenie tzw. „istotnych” zmian do niego. O tym, czy są to zmiany istotne, decyduje projektant - mówi Paweł Makuch, kierownik projektu Karpat-Bud.

Dodaje, że projekt budowlany przeszedł wszystkie procedury umowne akceptacji, łącznie z tym, że Komitet Techniczny Skoków do Wody uczestniczył w posiedzeniu Miejskiej Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych, która potwierdziła jego prawidłowość i zaakceptowała go.

- W posiedzeniu miejskiej komisji w sprawie projektu budowlanego nie uczestniczył Komitet Techniczny Skoków do Wody, ani żaden z przedstawicieli Polskiego Związku Pływackiego. W związku z tym projekt budowlany nie mógł zostać przez nich zaakceptowany - mówi tymczasem rzecznik UM.

W poniedziałek w ratuszu odbyło się spotkanie z wykonawcą projektu. Jak przekazał nam rzecznik UM, obecni byli przedstawiciele FINA, którzy stwierdzili, że projekt nie spełnia wymogów basenu do skoków do wody.

- Jeżeli firma Karpat-Bud nie uwzględni w projekcie budowlanym naszych warunków zawartych w przetargu, sprawa pewnie trafi do sądu - dodaje rzecznik.

Co z pieniędzmi, które miasto chce przeznaczyć na ten projekt?

- Biorąc pod uwagę najczarniejszy scenariusz, pieniądze zostaną w budżecie miasta i przeznaczymy je wtedy na inny cel, chociaż przez to stracimy ministerialne dofinansowanie - wyjaśnia rzecznik Urzędu Miasta.

6 rzeczy, których nie wiedziałeś o Pomniku Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie