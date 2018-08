W 2017 roku polskie pociągi przewiozły prawie 304 miliony pasażerów. Lepiej nie było od 15 lat! Co czwarty podróżny wyruszający w drogę, zaczyna lub kończy swoją podróż na jednym z 10 największych dworców. Które to? Zobacz w naszej galerii!

Przewozy pasażerskie w ostatnich latach nie miały się najlepiej. Sytuacja zaczyna się jednak zmieniać – kolej inwestuje w nowe pociągi oraz w modernizację starych składów, rozkłady są coraz lepiej planowane, a czasy przejazdu coraz krótsze dzięki zadbaniu o infrastrukturę. Poprawia się także stan wielu dworców, co jest równie ważne dla podróżnych. Coraz lepiej zaczyna wyglądać kwestia dostosowania ich do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Poprawia się też oferta przewozowa, a efektem tych wszystkich działań jest wzrost liczby pasażerów.UTK opublikowało właśnie raport, w którym przybliża 10 największych stacji kolejowych w Polsce. To na tych dworcach swoją podróż kończy lub zaczyna aż 25% wszystkich pasażerów! Łącznie cała dziesiątka obsługiwała każdego dnia ponad 420 tys. pasażerów. Zobacz największe stacje kolejowe w Polsce! Korzystałeś z nich?