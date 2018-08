Pieniądze to nie temat tabu. Wręcz przeciwnie, uwielbiamy o nich rozmawiać i wymieniać (a raczej przerzucać się) kwotami, nawet jeśli klauzula poufności została zapisana w naszych umowach o pracę. Ile zarabiają mieszkańcy poszczególnych powiatów? GUS wyliczył średnie wynagrodzenie i podzielił się wynikami. Sprawdź czy mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. A może pora na zarobkową przeprowadzkę?

TOP 17 miast, w których średnie wynagrodzenie jest największe

Zarobki w polskich miastach. Gdzie zarabia się najwięcej?

GUS co jakiś czas wylicza średnie zarobki w Polsce. W ostatnich miesiącach pasmo sukcesów wywołało niemałą dyskusję na portalach społecznościowych. Polacy nie odczuwają w swoich portfelach zmian, którymi tak głośno chwalą się polskie instytucje badawcze. Systematyczne wzrosty wynagrodzeń i spadek bezrobocia to tylko wyobrażenie? Jak się miewa polski rynek pracy Podane kwoty to wartości BRUTTO średniego wynagrodzenia za 2017 rok.Ranking kończy wisienka na torcie, czyli miasto, w którym mieszkają najbogatsi pracownicyZarobki w polskich miastach są zróżnicowane. Wpływa na to rozwój przemysłu, nowych technologii czy możliwości prowadzenia własnego biznesu. Każdy z powiatów zawartych w rankingu, szczególnie na najwyższych pozycjach, ma jedną kluczową gałąź zatrudnienia, która winduje średnie wynagrodzenie.