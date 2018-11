Chutnik, Brodzik, Rudnicka, Miłoszewski, Sekielski na Świątecznych Targach Książki

Ubiegłoroczne Świąteczne Targi Książki okazały się strzałem w dziesiątkę. Imprezę odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób. Dlatego w tym roku odbędzie się kolejna edycja.

- Będziemy gościć znakomitych pisarzy i pisarki, osoby tworzące kulturę, świetne nazwiska ze świata literatury, nauki i filmu - mówi Magdalena Louis, koordynator targów. - Dla fanów kina mamy niespodziankę, czyli spotkanie pod hasłem „Drugie życie książki - adaptacje filmowe”, które poprowadzi Tomasz Sekielski.

Do Rzeszowa przyjedzie aktorka Joanna Brodzik. Wraz z pisarzem i scenarzystą Radosławem Figurą opowiedzą, jak potoczyły się losy słynnej Magdy M. W tym roku ukazała się książka „Magda M., ciąg dalszy nastąpił”.

Wśród zaproszonych na targi gości są m.in. Barbara Kosmowska (pisarka i filolożka, autorka lektur dla dzieci i młodzieży), Natalia Sońska, Magdalena Skubisz, Anna Fryczkowska (autorki książek obyczajowych), Sylwia Chutnik (pisarka, felietonistka, kulturoznawczyni), Witold Szabłowski (reportażysta I dziennikarz, laureat nagrody im. Beaty Pawlak, nominowany do Nagrody Literackiej Nike, specjalizuje się w tematyce tureckiej), Andrzej Saramonowicz (reżyser, pisarz, scenarzysta), Olga Rudnicka (pisarka), Zygmunt Miłoszewski (pisarz), Agata Grzybowska (laureatka prestiżowego konkursu Grand Press Photo w kategorii Photo Book of the Year 2017).

Będzie też spotkanie „Zaloguj się na Kresach” ze Zdzisławem Skrokiem - archeologiem, podróżnikiem i pisarzem oraz Markiem Koprowskim - dziennikarzem, podróżnikiem, pisarzem. „Podkarpacka scena literacka” to z kolei spotkanie z Jerzym Fąfarą, Krystyną Lenkowską, Janem Tulikiem. Zaplanowana jest także dyskusja wokół albumu „Polska 100 lat”. Odbędą się warsztaty dla dzieci i spotkanie uczniów z rzeszowskimi sportowcami: Martą Niewczas, Rafałem Wilkiem, Krystianem Herbą i Michałem Bartusikiem.

W tym roku do Millenium Hall ponownie przyjadą najlepsze wydawnictwa z całej Polski ze swoją książkową ofertą. Mieszkańcy Podkarpacia będą mogli kupić wprost od wydawcy gorące nowości wydawnicze. Oferowane 30% rabaty będą dodatkową zachętą, aby kupić książkę na świąteczny prezent.

Oto program targów:

23 LISTOPADA (piątek)

11 - Warsztaty dla dzieci (wybrane szkoły) prowadzenie Joanna Krzyżanek

12 – „Sport. Etykieta. Czytanie” Spotkanie na scenie z dziećmi szkół podstawowych – prowadzenie Marta Niewczas z udziałem rzeszowskich sportowców, m. in Rafała Wilka

14 - Barbara Kosmowska, pisarka i filolożka, autorka lektur dla dzieci i młodzieży.

15 - Sto lat niepodległej Polski – dyskusja wokół albumu „Polska 100 lat” wydanego w ramach obywatelskiej inicjatywy dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W spotkaniu udział wezmą prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Michał Kleiber, prof. Krzysztof Kłosiński, prof. Andrzej Chwalba, prof. Władysław Pluta.

16 - Natalia Sońska, Magdalena Skubisz, Anna Fryczkowska - “Literatura rodzaj żeński” Spotkanie z autorkami książek obyczajowych.

17 - Sylwia Chutnik - pisarka, felietonistka, kulturoznawczyni.

18 - Witold Szabłowski - reportażysta I dziennikarz, laureat nagrody im.Beaty Pawlak, nominowany do Nagrody Literackiej Nike, specjalizuje się w tematyce tureckiej.

24 LISTOPADA (sobota)11 - "Zaloguj się na Kresach” spotkanie ze Zdzisławem Skrokiem archeologiem, podróżnikiem i pisarzem oraz Markiem Koprowskim, dziennikarzem, podróżnikiem, pisarzem.

12 - "Podkarpacka scena literacka” - Spotkanie z Jerzym Fąfarą, Krystyną Lenkowską, Janem Tulikiem.

13 - Andrzej Saramonowicz - reżyser, pisarz, scenarzysta

14 - “Magda M, ciąg dalszy nastapił” spotkanie z autorem książki, Radosławem Figurą oraz odtwórczynią głownej roli w serialu “Magda M” Joanną Brodzik

15 - Olga Rudnicka - pisarka

16 - Zygmunt Miłoszewski - pisarz

17 - “Drugie życie książki. Adaptacje filmowe” - Panel z udziałem Z.Miłoszewskiego, A.Saramonowicza oraz scenarzystów R.Figury oraz P.Trześniowskiego. Prowadzenie - Tomasz Sekielski

18 - w DAgArt Galerie odbędzie się spotkanie z dziennikarką Agatą Grzybowską, laureatką prestiżowego konkursu Grand Press Photo w kategorii Photo Book of the Year 2017.

WIDEO: Świąteczne Targi Książki w Millenium Hall w Rzeszowie. Magdalena Zimny Louis - podsumowanie