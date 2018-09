Czy chlebek watykański ma coś wspólnego (© 123rf)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Ten słodki chlebek znany jest i pieczony na całym świecie. Temu, kto go upiecze w domu choć raz w życiu, ma przynieść szczęście. Piekły go już moje ciocie, mama, sąsiadki.

To kulinarny łańcuszek szczęścia, bo oprócz tego, że pieczemy chleb, to jeszcze powinniśmy się podzielić zaczynem na chleb, który przygotowaliśmy.

Jeśli nie dostaliśmy zaczynu od kogoś z rodziny, sąsiadów, czy znajomych, to możemy sami zacząć kulinarny łańcuszek i sami zrobić zaczyn.



Uwaga – Chlebek watykański nie lubi metalu. Trzeba go przygotowywać w plastikowej misce i nie używać metalowych przedmiotów (łyżka powinna być drewniana lub plastikowa)



Dzień pierwszy

Będzie nam potrzebna szklanka mąki, szklanka cukru, szklanka mleka (letniego, ale nie może być zimne, ani gorące), łyżeczka drożdży. Pierwszego dnia wszystkie składniki dokładnie mieszamy, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce.



Dzień drugi.

Do miski dolewamy szklankę mleka (nie mieszamy)



Dzień trzeci

Do miski dodajemy szklankę mąki (nie mieszamy)



Dzień czwarty

Mieszamy wszystkie składniki (trzy razy dziennie – rano, w południe i wieczorem)



Dzień piąty

Do miski dodajemy szklankę cukru (nie mieszamy)



Dzień szósty

Mieszamy wszystkie składniki i dzielimy je na cztery części. Jedną część zostawiamy sobie, a trzy inne rozdajemy przyjaciołom, sąsiadom, rodzinie (będą mieli zaczyn Chlebka watykańskiego i kiedy go zaczną robić, to pierwszego dnia odstawią w ciepłe miejsce pod ściereczką, a od drugiego dnia do siódmego będą musieli postępować według przepisu).



Dzień siódmy



Do naszej części ciasta trzeba dodać szklankę oleju, 1,5 szklanki mąki, trzy jajka (całe), dwie łyżeczki proszku do pieczenia (płaskie), pół łyżeczki soli, dwa starte na grubych oczkach jabłka, jedną czekoladę gorzką (też startą na grubych oczkach).



Wszystkie składniki wymieszać. Włożyć do blaszki (keksówka) i piec przez 45 minut w temperaturze 180 stopni.





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.