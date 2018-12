Chcesz wstąpić do Stowarzyszenie Mensa Polska? Teraz masz na to szansę w Rzeszowie

Jest to już druga sesja testowa organizowana w tym roku w Rzeszowie. W poprzedniej, styczniowej, wzięło udział ok. 50 osób, a kilkoro z nich uzyskało wynik pozwalający na wstąpienie do Stowarzyszenia.

Jak będzie wyglądało badanie?

W ramach sesji przeprowadzone zostanie badanie ilorazu inteligencji (tzw. IQ), którego wynik o wartości powyżej 130 punktów w skali Wechslera umożliwia danej osobie wstąpienie do Mensy. Testy IQ prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów przy pomocy specjalistycznych narzędzi, dzięki czemu są obiektywnym sprawdzianem zdolności i umiejętności. Badania biorą pod uwagę inteligencję abstrakcyjną i są niezależne kulturowo. Test nie składa się z zadań językowych czy matematycznych, lecz obrazkowych, dzięki czemu wynik nie zależy od wykształcenia.

Koszt udziału w teście to 50 zł, co stanowi kwotę kilkakrotnie niższą od cen podobnych badań w poradniach psychologicznych.

Kto może wziąć udział w testach?

W sesji testowej mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15 lat, a zapisów można dokonać poprzez stronę internetową Stowarzyszenia https://www.mensa.org.pl/testy/. Na miejscu potrzebny będzie dokument ze zdjęciem, oraz - w przypadku osób niepełnoletnich - pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na wzięcie udziału w badaniu. Wszyscy chętni powinni się spieszyć, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Wyniki testów będą poufne i nie zostaną nigdzie opublikowane. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający jego wynik, a najlepsi zostaną zaproszeni do członkostwa w Stowarzyszeniu.

Czy jest Mensa International?

Mensa International to najstarsza i najbardziej znana organizacja non-profit zrzeszająca osoby o najwyższym ilorazie inteligencji. Została założona w Anglii w 1946 roku przez Rolanda Berrila - adwokata, i dr Lance’a Ware’a - naukowca i prawnika. Jedynym kryterium przynależności do stowarzyszenia jest IQ mieszczące się w górnych 2% populacji. Do stowarzyszenia należy ponad 134 tys. osób w ponad 100 krajach. W Polsce Mensa funkcjonuje od 1989 roku i liczy ok. 1500 członków.

Dlaczego warto wstąpić do Mensy?

- Wstąpienie do Mensy jest szansą na poznanie wielu ciekawych osób o przeróżnych zainteresowaniach i poglądach na świat, z którymi łączy nas potencjał intelektualny, dzięki czemu łatwo znaleźć z nimi wspólny język. Jako że Mensa zrzesza osoby w różnym wieku, z różnych branż i środowisk, jest świetną bazą do zawierania interesujących znajomości, poszerzania horyzontów i dyskusji na wiele tematów – mówi Mateusz Cząstka, koordynator GR Rzeszów.

Zobacz też: Jakie IQ mają celebryci?

Źródło: Agencja TVN