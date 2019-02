CENY PRZEJAZDU AUTOSTRADAMI W EUROPIE Sprawdź, ile zapłacisz za autostrady w Europie. Na urlop własnym samochodem?

Czy polskie drogi są najdroższe w Europie? Takie przekonanie krąży w opiniach kierowców. Co więcej, potwierdzają to niektóre raporty tworzone na zamówienie konkretnych gazet, instytucji czy rządów poszczególnych państw. Polskie autostrady z pewnością są za drogie w porównaniu z ich kondycją i jakością jazdy po nich. Ceny za przejazd polskimi autostradami są też nieadekwatnie wysokie w porównaniu ze średnim dochodem.

Jak to jest w innych krajach Europy? Ile kosztują autostrady w najczęściej odwiedzanych przez polskich kierowców miejscach? Dojazd do niektórych kurortów może być tańszy samochodem niż innym środkiem transportu.

Ile kosztują autostrady w Europie?

Ceny opłat za autostrady w Europie pokrywają z jednej strony ich budowę, z drugiej zaś - utrzymanie. Zaskakująco wysokie ceny opłat za przejazd autostradami w Polsce nie współgrają z dobrą kondycją nawierzchni i praktycznością tych dróg. Co ciekawe, w większości krajów, właściciele dróg w celu pobrania opłat za podróż autostradą, korzystają z punktów poboru opłat obsługiwanych przez podmioty prywatne. To wiąże się ze zmniejszeniem biurokracji, podziałem odpowiedzialności, usprawnieniem działania tych punktów.

Kto jest odpowiedzialny za autostrady?

Europejskie autostrady są w większości drogami państwowymi, które są finansowane z podatków i ceł. Taki system finansowania autostrad wykorzystują m.in.:

Belgia,

Luksemburg,

Holandia,

Estonia,

Łotwa,

Litwa,

Dania,

Islandia,

Norwegia,

Szwecja,

Albania,

Malta,

Czarnogóra,

Niemcy.

Urlop w Europie? Ile trzeba zapłacić za autostrady?

Opłaty za przejazd po autostradach w Europie są bardzo różne. Co więcej panuje w nich różny sposób opłacania. W niektórych państwach wykupuje się winiety na jeden 1, 7 lub 10 dni albo na całym miesiąc. W innych krajach Europy płaci się za konkretny odcinek drogi. To dlatego tak trudno jest zbadać, w którym kraju korzystanie z autostrad jest najdroższe.

Dziennikarze „Blick”, jednego ze szwajcarskich tytułów, na podstawie własnego śledztwa i obliczeń przeprowadzonych w 2017 roku postawili własne argumenty na stół. Według wspomnianego raportu najtaniej jest w Rumunii, w której kierowcy za tydzień jazdy po autostradzie muszą zapłacić ok. 13 zł. Tanie podróżowanie czeka nas także w Mołdawii, gdzie za przejazd autostradami zapłacimy ok. 17 zł. To dwa wakacyjne kierunki, więc to ile zapłacimy za autostrady jest szczególnie ważne.

Jeśli w drodze na wymarzony urlop musisz przejechać przez Słowenię czy Czechy, warto się przygotować na wysokie koszty przejazdu. Winiety w Słowenii kosztują 65 zł za tydzień zaś w Czechach ok. 56 zł za 10 dni.

Autostrady w Turcji

Turcja to jeden z bardziej popularnych kierunków wyjazdowych Polaków. Spędzamy tam nie tylko wakacje, ale też krótsze przerwy świąteczne czy majowe. Ciepły klimat, bliskość morza i możliwość dojechania na miejsca własnym samochodem zachęcają turystów do odwiedzenia Turcji. Doliczyć do tego należy jeszcze jeden, zasadniczy plus. Autostrady w Turcji są najtańsze w Europie. Mówią o tym co najmniej dwa raporty przygotowane przez różne podmioty. Za przejazd autostradami w Turcji zapłacimy 70 centymów / 100 km (to jest ok. 3 złotych).

Wielka Brytania na weekend

Przed wielką rewolucją lotniczą Polacy na wyspy najczęściej jeździli autobusami lub samochodami. W dalszym ciągu popularne jest podróżowanie do Wielkiej Brytanii samochodem. Szczególnie, że trasa wiedzie przez 4 państwa i jest założona na niecałą dobę bez przystanków. Po drodze przejeżdżamy przez Niemcy, Holandię, Belgię i Francję, zanim dotrzemy do Wielkiej Brytanii. Dla tych, którzy po wyspach chcą podróżować samochodem dobra informacja jest taka, że autostrady w Wielkiej Brytanii są tanie, zapłacimy za nie ok. 2 franki / 100 km (ok. 8 złotych).

Sprawdź, ile trzeba zapłacić za autostrady w Europie