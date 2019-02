Centralna Liga Juniorów: Resovia, Karpaty i Stal Mielec dumne z młodzieży

Łącznie jesienią w CLJ nasze województwo reprezentują 4 zespoły. Po redukcji ligi juniorów starszych (CLJ U19) do 16 zespołów zabrakło w niej miejsca dla ekip z Podkarpacia. Stal Rzeszów i Resovia nie zdołały się utrzymać, a walcząca w barażach Stal Mielec uległa elitarnej szkółce FC Barcelony - Escola Varsovia. Nasze zespoły jednak świetnie radzą sobie w pozostałych rocznikach. W U17 (cztery grupy po 8 drużyn) - grupa 4 gra: SMS Resovia (1. miejsce - 20 punktów), Stal Mielec (4. miejsce - 13 pkt.) i Karpaty Krosno (6. miejsce - 11 pkt.), a w U15 - gr. 4: SMS Resovia (4. miejsce - 16 pkt.).

17-latkowie specjalnością Resovii i Podkarpacia

Rzeszowski klub powoli można uznać za klub najlepszych 17-latków. Wiosną w kategorii U17 w CLJ brylowała drużyna z rocznika 2001 Szymona Duszy, która dość pechowo na ostatniej prostej dała się wyprzedzić Koronie Kielce i w ostatecznym rozrachunku zabrakło jej w najlepszej czwórce w kraju. Prezentu od starszych kolegów w postaci miejsca w elitarnych rozgrywkach młodzieżowych nie marnują piłkarze rocznika 2002. Pod wodzą innego byłego gracza Resovii, Adama Bukały, po 10 kolejkach są na czele grupy 4 i jako jedyni mogą pochwalić się kompletem zwycięstw w starciach z faworytami, Wisłą Kraków i Koroną Kielce, a Sebastian Usarz z sześcioma bramkami jest na czele klasyfikacji strzelców.

Patent na Resovię mają jednak rywale z lokalnego podwórka. W trzech derbowych meczach lider uzbierał zaledwie jeden punkt. Gdyby nie te wpadki, to młodzi Resoviacy już teraz mogliby powoli świętować zwycięstwo w rozgrywkach.

Jak derby to dla Stali Mielec

W tej kategorii wiekowej specjalistą od derbów jest Stal Mielec, która 9 z 13 uzbieranych punktów ugrała w starciu z lokalnym rywalem derbach. - Nie dopatrujmy się tu niestworzonych rzeczy. To był dobry okres dla nas, zagraliśmy trzy fajne mecze z rzędu - tłumaczy Wojciech Kustoń, który prowadzi zespół w duecie z Arkadiuszem Gerą. - Nasz cel jest taki sam, jak całej naszej akademii, rozwijać zawodników, żeby wskakiwali na coraz wyższy poziom. Po to potrzebne jest odpowiednie środowisko, którego jednak liga wojewódzka nie byłaby nam w stanie zapewnić. Inaczej się gra z Koroną Kielce czy Wisłą Kraków. Nazwa, stadion, otoczka tego wszystkiego. To ważne, bo chcemy kształtować piłkarzy na cele pierwszego zespołu, który dziś jest w pierwszej lidze, a ma aspiracje na ekstraklasę.

Słowa trenera Kustonia nie są rzucane w próżnię. Łukasz Seweryn i Kacper Sadłocha z jego drużyny, to już stali piłkarze kadry trenera Artura Skowronka i w CLJ grają tylko okazjonalnie.

Dzielnie w rozgrywkach sobie radzą Karpaty, choć ich sytuacja w tabeli jest najgorsza, jeśli chodzi o nasze ekipy. - Brakuje nam szczęścia, większość meczów przegraliśmy jedną bramką. Taka Resovia, z którą na równo rywalizowaliśmy w lidze wojewódzkiej, ma go chyba więcej i jej miejsce w tabeli to pokazuje. Inna rzecz, że przed tym sezonem straciłem trzech ważnych graczy - tłumaczy Dariusz Liana, trener Karpat. - Nie poddamy się, mamy punkt przewagi nad strefą spadkową i wszystko w naszych rękach.

Do końca rozgrywek pozostały jednak jeszcze cztery kolejki. Resovię czeka m.in. mecz z wiceliderem, Wisłą Kraków, i derby ze Stalą, mielczan i krośnian zaś najbardziej interesuje rywalizacja z rywalami z dolnych rejonów tabeli.

Rodzynek z Resovii w U15

Rodzynkiem i zarazem debiutantem w CLJ U15 jest zespół trampkarzy Resovii, który choć po 10 kolejkach jest w środku stawki, to jest o włos od utrzymania się.

- Ta liga była naszym marzeniem. Jesteśmy dumni, że gramy w niej jako jedyni w tej kategorii wiekowej z Podkarpacia. Te rozgrywki mają niesamowity wpływ na rozwój zarówno piłkarzy, jak i całego zespołu - mówi Artur Łuczyk, trener Resovii U15, która awansowała po świetnym sezonie w lidze wojewódzkiej i barażach z Cracovią. - Na pewno nie jesteśmy faworytem, ale radzimy sobie nieźle.

