Centralna Liga Juniorów: Resovia i Stal Rzeszów chciałyby do CLJ U18, ale ta liga na razie poza zasięgiem

Gdy podkarpackie zespoły występowały w CLJ U19, liczyła ona dwie grupy po 16 zespołów. Po dwa najlepsze zespoły z każdej z nich mierzyli się potem w półfinałach i finałach o tytuł mistrza Polski. W ubiegłym roku doszło jednak do reorganizacji i utworzono jedną 16-zespołową ligę, którą wygrywa najlepszy zespół po 30 kolejkach. By do niej awansować, początkowo wymyślono, podwójne baraże. Uczestniczyli w nich mistrzowie 16 województw, losowano pary i drużyny biły się o 4 miejsca premiowane awansem.

W tym sezonie zmieniono reguły. Po dwa najlepsze zespoły po rundzie jesiennej z każdego województwa wiosną gra w makroregionie. Stal Rzeszów i Resovia trafiły do grupy z drużynami z Małopolski oraz województw kieleckiego i lubelskiego. Zwycięzcy z każdej z 4 grup makroregionu zapewniają sobie awans do CLJ.

- Skoro nie jesteśmy w stanie awansować do najwyższej ligi, cieszymy się, że możemy grać w makroregionie – mówi Marcin Wołowiec, trener juniorów Stali Rzeszów. - Jest to jakiś poligon doświadczalny dla naszych chłopców i z tego korzystamy. Nie rozpoczęliśmy występów w tej lidze z polotem, ale się staramy. O awans do CLJ w tym roku pewnie nie powalczymy, ale na pewno w każdym meczu będziemy grać o zwycięstwo i nie położymy się przed nikim.

Ten sezon nie należy do Stali Rzeszów, która na półmetku ma tylko 3 punkty i zajmuje przedostatnie 7. miejsce w tabeli makroregionu południowo-wschodniego. Lepiej radzi sobie Resovia, która jesienią była najlepsza w Podkarpackiej Lidze Juniorów. Drużyna prowadzona przez Szymona Duszę po tym, jak pokonała w derbach Stal, awansowała na 3. miejsce, ale wciąż ma sześć punktów straty do prowadzącej Garbarni Kraków.

Trener już poznał CLJ

- Jesteśmy wysoko, ale mimo to mamy sporą stratę do lidera, a w tej lidze coś wygrywa tylko zespół, który będzie pierwszy. Reszta wraca do lig wojewódzkich i walczy w kolejnym sezonie. Szansę mamy jak każdy inny klub w tej lidze, ale w rundzie rewanżowej nasza dyspozycja musiałaby się znacznie poprawić, bo nie da się wygrać ligi, kiedy ma się na koncie tylko trzy wygrane w sześciu meczach – tłumaczy Szymon Dusza, który ma doświadczenie w prowadzeniu drużyny w CLJ. Pod jego wodzą Resovia otarła się o awans do półfinału CLJ U17.

– Teraz mam trochę inny zespół, bo trzon stanowią gracze z rocznika 2000. Zresztą rywale też są inni niż ci, z którymi graliśmy rok temu. Jeśli chodzi zaś o system rozgrywek, to popieram tę formę z makroregionem. Wydaje mi się, że to bardziej sensowne rozwiązanie niż podwójne baraże, gdzie w losowaniu mogą trafić na siebie dwie bardzo mocne drużyny i jedna z nich odpadnie - dodał trener Dusza, w przeszłości golkiper pierwszej drużyny Resovii.

To, że Stali czy Resovii nie ma w najwyższej lidze CLJ, nie znaczy, że w Rzeszowie nie ma młodych piłkarzy godnych gry w tych rozgrywkach. Po ubiegłorocznych rozgrywkach w CLJ U17 w barwach Resovii do Korony Kielce przeszedł Gracjan Kloc, a do Legii Warszawa odszedł Przemysław Czado.

– Gracjan gra może trochę mniej, ale jest w najlepszej drużynie ligi, bo Korona ma dużą przewagę i raczej nikt nie wydrze jej mistrzostwa. Wielu naszych chłopców jest w kadrze pierwszego zespołu Resovii.

Stal też ma swoich w lidze

– Chcielibyśmy mieć swój zespół z CLJ, ale twardo chodzimy po ziemi i wiemy, na co nas stać – mówi Wołowiec. – Powstaje u nas jednak Akademia, która będzie motorem napędowym naszych drużyn, ale to jest praca od podstaw, więc nie należy się spodziewać, że efekty przyjdą w rok czy dwa. Na razie musimy się cieszyć, że nasi chłopcy są w Cracovii, Jagielloni czy Koronie Kielce.

W sobotę podkarpacki duet w makroregionie starł się między sobą. Derby padły łupem Resovii, która pokonała Stal na jej terenie 2:1.