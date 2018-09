Bunkier w czasie „zimnej wojny” miał ochronić żołnierzy przez 21 dni przed wybuchem nuklearnym. Teraz będzie miejscem nauki o powojennej historii.

Szukasz pomysłu na spędzenie wolnego czasu w Rzeszowie? Dołącz do drużyny...

Co oprócz tego znajdziemy w podziemnym bunkrze?

- Na razie będzie ona do obejrzenia przez trzy miesiące. Jak się nam uda, zostanie z nami na stałe - informuje Tomasz Bąk, prezes Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie.

Gdzie można się dowiedzieć o tym, kiedy będzie można zwiedzać schron?

- Co tydzień na naszym facebooku i stronie internetowej będzie pojawiać się dokładna rozpiska - dodaje prezes Bąk. -Będą podane dokładne godziny i dni, w jakich można ten schron zobaczyć - dodaje.

Ile będzie kosztować bilet na taka podróż w czasie?

- Musimy zbierać pieniądze za bilety, bo chcemy schron remontować - tłumaczy Bąk. Co więcej, aby przywrócić bunkrowi, jego dawną świetność, muzeum skorzysta z pomocy finansowej miasta.- Czeka nas wypompowanie wody, pozbycie się wilgoci, następnie uruchomienie systemu wentylacyjnego. Gdy schron będzie suchy, zaczniemy go wyposażać - mówi o przyszłości muzeum generał Bąk.

Na takiej lekcji historii na pewno nie zaśniesz

- Będzie to żywa lekcja historii dla młodych, którzy tej historii nie znają - powiedział na otwarciu wojennego bunkra-muzeum wiceprezydent Rzeszowa Stanisław Sienko.

W schronie znajdziemy m.in. salę do dezynfekcji, pomieszczenie z hydrofornią, pokój odpoczynku dla żołnierzy, magazyn żywnościowy, dalekopisy, stanowisko dowodzenia, magazyn map, tajną kancelarię i salę obrad dla żołnierzy Wojska Ludowego i Armii Czerwonej.Oprócz tych pomieszczeń w bunkrze możemy zobaczyć wystawę IPN “Zimna wojna - krótka historia”.I to głównie dzięki tej organizacji bunkier będzie dostępny dla zwiedzających.Znajduje się przy ulicy Królowej Marysieńki 3. Pierwsi chętni wraz w przewodnikiem mogą go zobaczyć już w sobotę. Wycieczki zaplanowano o godzinach 10, 11, 12, 13 i 14.Zwiedzanie bunkra będzie kosztować około 5 zł od osoby.Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie powstało dzięki pomocy m.in. miasta, które użyczyło mu budynek na powstanie muzeum, podobnie jak schron.