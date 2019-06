Boże Ciało 2019 w Rzeszowie. Biskup Jan Wątroba: Potrzeba pokory. Po obu stronach ołtarza

- Wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii opisującej cudowne rozmnożenie chleba na pustkowiu. Jezus przemienia, łamie chleb i daje apostołom. Ci zaś podają go wiernym. Jezus nie czyni więc tego sam, lecz przez pośredników, ustanowionych do tego szafarzy - mówił bp Jan Wątroba. - Być pośrednikiem, szafarzem eucharystii, czyli duchownym to nie żaden tytuł do chwały, czy wynoszenia się. To tytuł do bojaźni, odpowiedzialności. Szafarstwo wymaga pokory. I to po obu stronach ołtarza.

Mówił też, że wymaga to posłuszeństwa Jezusowi.