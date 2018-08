Bogdan Adamczyk z Siedlisk na rowerze w niespełna 35 godzin pokonał 1008 km ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych. Ustanowił historyczny rekord ultramaratonu kolarskiego Bałtyk-Bieszczady Tour.

Historyczne zwycięstwo mieszkańca Siedlisk

- To ogromny sukces, tym bardziej że wystartował jako ostatni, a mimo to wyprzedził pozostałych uczestników - podkreśla Wojciech Tatara, sołtys Siedlisk.

- Najbardziej przeszkadzała pogoda, bo trochę padało. Bardzo trudno było mi także na podjazdach w górach, gdzie miałem chwilowe utraty mocy - mówi „Nowinom” tegoroczny rekordzista.

BBT to jeden z największych w Polsce ultramaratonów kolarskich. Odbywa się cyklicznie, co dwa lata. Wchodzi w skład Pucharu Świata UMCA. Rowerzyści mają do pokonania trasę liczącą 1008 kilometrów. Rozpoczynają wyścig w Świnoujściu, a kończą w Ustrzykach Górnych. Limit czasu przejazdu wynosi 70 godzin. Uczestnicy mogą startować w trzech kategoriach - open (grupowej), solo (indywidualnej) oraz w tandemie (dwuosobowe rowery). Taki maraton to olbrzymie wyzwanie dla rowerzystów. Rywalizacja rozgrywa się na zasadzie non stop, co oznacza jazdę i w dzień, i w noc. Liczy się czas przejazdu.W 11. już edycji ultramaratonu, w dniach 24-27 sierpnia, wzięło udział 362 zawodników.Po raz drugi zwycięzcą wyścigu w kategorii indywidualnej został Bogdan Adamczyk, 40-letni mieszkaniec Siedlisk, który całą trasę przejechał w 34 godziny i 53 minuty. Tym samym pobił swój rekord z 2016 roku o blisko 2 godziny. Jest bezkonkurencyjny, bo jak się okazało, osiągnął najlepszy wynik spośród wszystkich edycji maratonu. Wcześniejszy rekord wynosił 35 godz. i 50 minut.Co było najtrudniejsze podczas trasy?Bogdan Adamczyk w różnych maratonach rowerowych startuje od pięciu lat. Uznawany jest w Polsce za jednego z czołowych kolarzy specjalizujących się w ultramaratonach. Wielokrotnie uczestniczył w prestiżowych wyścigach zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2016 roku w niecałą dobę pokonał 700-kilometrową trasę podczas Śląskiego Maratonu Rowerowego. W ultramarato-nie Bałtyk-Bieszczady Tour zadebiutował w 2014 roku. Wówczas zajął drugie miejsce.BBT to jednak nie najdłuższa trasa, jaką pokonał Bogdan Adamczyk. Brał udział m.in. w ultramaratonie w Paryżu, gdzie do przejechania był dystans 1230 km. Osiągnął wtedy najlepszy wynik spośród wszystkich startujących Polaków.Zobacz więcej: Kolarstwo, czyli szkoła życia. Mistrz Polski: W tym sporcie bardzo łatwo znaleźć motywację